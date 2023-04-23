В Израиле несмотря на временное прекращение судебной реформы тысячи людей вновь вышли на протесты. Они критиковали правительство Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщают западные СМИ.

Протесты идут уже 16‑ю субботу подряд. Акции были запланированы примерно в 100 местах по всей стране. А главный митинг состоялся в Тель-Авиве. На нем демонстранты размахивали израильскими флагами.

"Продолжая продвигать судебный переворот, правительство углубляет раскол в израильском обществе, наносит ущерб экономике и безопасности Израиля", – заявили организаторы мероприятия.

Правое правительство премьер-министра Нетаньяху запланировало реформу судебной системы Израиля, которая включает ограничение полномочий Верховного суда и советников по правовым вопросам правительства, а также предоставляет правящей коалиции большинство в комитете, назначающем судей.

План был приостановлен на несколько недель в конце марта перед лицом массовых протестов. Однако это не остановило протесты. Противники реформы боятся, что в связи с тем, что 30 апреля в Иерусалиме начинается летняя сессия парламента, правительство сможет ускорить реализацию всеобъемлющего плана нововведений.

Ожидается, что празднование 75-летия Израиля на следующей неделе тоже будет омрачено протестами. Противники судебной реформы уже объявили о проведении "крупнейшей в истории Израиля демонстрации в День независимости".

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