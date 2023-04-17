В Праге вчера прошла антиправительственная акция против экономического кризиса и роста цен на продукты. По данным СМИ, в акции приняли участие около 35 тысяч человек.

Об этом сообщает чешское издание Idnes.

Требования - отставка Кабмина Петра Фиалы, который выступает в поддержку Украины.

Среди транспарантов, которые несли участники, были "нет войне", "дайте миру шанс", и "люди не должны бояться своего правительства, а правительство должно бояться своего народа".

Все фото - Eva Korinkova/Reuters

Напомним, еще в сентябре прошлого года в Праге десятки тысяч чехов вышли на митинг, требуя отставки правительства и снижения цен на газ.

Как писала "Страна", Чехия хочет признать Россию и Китай угрозами национальной безопасности, однако жители Чехии проводят митинги против поставок оружия Украине. Нередко протесты проходят с задержанием демонстрантов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 418-й день. Мы следим за новостями 17 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 417-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут, на Лиманском и Авдеевском направлениях. Россияне обстреливали Сумскую и Черниговскую область, Снегиревку в Николаевской области, Камышеваху - в Запорожской. Также вчера прошел крупный обмен пленными. Украина вернула домой 130 бойцов.

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