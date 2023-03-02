Авиакомпания Air Moldova отменила рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси, говорится в заявлении перевозчика.

"Причиной отмены являются оперативные трудности. Два самолета из парка авиакомпании в настоящее время недоступны для полета", - говорится в сообщении.

Air Moldova "активно работает" над преодолением последствий и реорганизацией расписания рейсов.

Ранее "Страна" писала о том, что Wizz Air также прекращает полеты в Кишинев. В компании временную приостановку рейсов из и в Кишинев с 14 марта подтверждают. А объясняется это повышенным риском в воздушном пространстве Молдовы.

Напомним, ранее в Молдове власти заговорили об угрозе нападения со стороны России, а президент Майя Санду запросила больше полномочий для спецслужб. О вариантах развития ситуации "Страна" писала ранее в отдельном материале.

Также в оперкомандовании "Юг" оценили возможность высадки десанта россиян в Приднестровье.

Кроме того, "президент" Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что обстановка на границе непризнанной "республики" сейчас "напряженная".