В субботу, 1 апреля, несмотря на остановку скандальной судебной реформы в Израиле, жители Тель-Авива вышли на новый массовый протест.

Видео акции протеста публикуют Telegram-каналы.

Силовики начали разгонять протестующих водометами.

Напомним, протесты начались в январе после того, парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект о судебной реформе, которая расширяет полномочия Кабмина по отбору судей Верховного суда и ограничивает полномочия этого судебного органа по ветированию законов.

Противники судебной реформы в Израиле утверждают, что она представляет собой угрозу демократии и может даже привести к гражданской войне. Правительство в ответ заявляет, что эти изменения предлагают необходимую стране перестройку неизбираемой судебной власти, которая стала слишком могущественной. Лидеры каждой стороны обвинили другую в попытке государственного переворота.

Мы писали о том, что 27 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился отложить принятие закона о судебной реформе до лета.

После этого президент США Джо Байден прокомментировал протесты в Израиле и призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху отказаться от планов по продвижению судебной реформы и найти компромисс.

В ответ министр нацбезопасности страны Итамар Бен-Гвир заявил, что "Израиль - независимая страна, а не просто еще одна звезда на американском флаге".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, почему вспыхнули протесты в Израиле и к чему они приведут.