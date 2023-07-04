Протестующие против судебной реформы в Израиле заблокировали проезд к терминалу аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Соответствующее видео акции протеста публикуют Telegram-каналы.

По данным СМИ, дирекция аэропорта и полиция планировали ограничить число участников демонстрации пятью тысячами человек, ссылаясь на необходимость гарантировать бесперебойную работу воздушной гавани в летний сезон, а также возможность доступа экстренных служб в случае таких ЧП, как незапланированная посадка лайнеров, имеющих повреждения. Однако организаторы акции призвали приехать к аэропорту "каждого, кто хочет выразить свой протест".

Из-за массовых беспорядков возле терминала был задержан вылет десятков авиарейсов. По подозрению в нарушении общественного порядка и создании помех движению транспорта задержаны 37 человек.

Напомним, еще в конце апреля в Израиле, несмотря на временное прекращение судебной реформы, тысячи людей вновь вышли на протесты. Они критиковали правительство Биньямина Нетаньяху.

Правое правительство премьер-министра Нетаньяху запланировало реформу судебной системы Израиля, которая включает ограничение полномочий Верховного суда и советников по правовым вопросам правительства, а также предоставляет правящей коалиции большинство в комитете, назначающем судей.

План был приостановлен на несколько недель в конце марта перед лицом массовых протестов. Однако это не остановило протесты.

Ранее мы анализировали, почему вспыхнули протесты в Израиле и к чему они приведут.