После затишья в течение дня 5 апреля около 22:00 по местному времени на Храмовой горе в Иерусалиме снова начались беспорядки. После вечерней молитвы в мечети Аль-Акса забаррикадировались молящиеся мусульмане.

Об этом сообщают мировые издания.

В мечеть ворвались бойцы полицейского спецназа. Палестинцы утверждают, что полицейские открыли огонь резиновыми пулями и применили свето-шумовые гранаты, после чего провели насильственную эвакуацию верующих.

За час до этого по Западному Негеву были выпущены две ракеты. Жители приграничных районов рассказывают, что сирен воздушной тревоги не было, а предупреждения об обстреле появились только в приложении Службы тыла. Обе ракеты упали в незаселенной местности, не причинив вреда.

В секторе Газы прошли шествия в знак поддержки палестинцев в мечети Аль-Акса.

Одновременно на шоссе 65 в Вади Ара возле Умм аль-Фахема состоялась демонстрация, в ходе которой арабы бросали камни в сторону шоссе. На месте действовало подразделение Пограничных сил полиции. Полицейские стреляли в воздух, чтобы осадить толпу.

Демонстрации прошли также в Баке аль-Гарбии в Шароне и в Кафр-Кане в Галилее.

Ранее мы писали, что в Иерусалиме в ночь с 4 на 5 апреля произошли очередные стычки на Храмовой горе. Позже Израиль и сектор Газа обменялись ракетными ударами.

Незадолго до этого в Израиле шли протесты против судебной реформы.