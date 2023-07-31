Большинство новобранцев-репатриантов в новом призыве армии Израиля прибыли из России.

Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Согласно статистике, которую привела газета, в ряды вооруженных сил уже призваны 478 новых репатриантов. Среди них 313 мужчин и 165 женщин, при этом большинство из них родом из России.

Точное число россиян среди новобранцев при этом не указывается.

Напомним, в конце мая Израиль решил ужесточить правила репатриации евреев. Кнессет принял в первом чтении дарконовские поправки, получившие название "Закон Собчак–Галкина".

Новый закон позволяет выдавать загранпаспорт (даркон) людям, которые прожили в стране хотя бы год. Такой порядок действовал до 2017 года. Вернуться к нему заставила "паспортная алия": после начала войны многие евреи из России, Украины и Беларуси получили гражданство Израиля, но не стали там жить.

В апреле мы рассказывали, что Израиль закрыл упрощенную репатриацию для евреев из России и Беларуси.

А зимой министр по делам интеграции Израиля Офир Софер призвал сократить иммиграцию неевреев в Израиль.