Израиль ужесточает правила репатриации евреев. В ночь на 30 мая Кнессет принял в первом чтении дарконовские поправки, получившие название "Закон Собчак–Галкина".

Об этом сообщает сайт израильского "9-го телеканала".

Новый закон позволяет выдавать загранпаспорт (даркон) людям, которые прожили в стране хотя бы год.

Такой порядок действовал до 2017 года. Вернуться к нему заставила "паспортная алия": после начала войны многие евреи из России, Украины и Беларуси получили гражданство Израиля, но не стали там жить.

Почти каждый третий (32%) из тех, кто получил гражданство в 2022 году, затем покинул Израиль. Особенно велика эта доля среди россиян: 41% репатриантов из России, получив паспорта, вернулись обратно в РФ.

Впрочем, для поездок по миру новые граждане Израиля могут получить проездной документ лессе-пассе. Он, в отличие от даркона, выдается на пять лет, а не на десять, и позволяет без визы въезжать не в 161 страну, а в 54 (включая ЕС).

В апреле мы сообщали, что Израиль закрыл упрощенную репатриацию для евреев из России и Беларуси.

А зимой министр по делам интеграции Израиля Офир Софер призвал сократить иммиграцию неевреев в Израиль.