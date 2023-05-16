Экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс вместе с супругой Авдотьей Смирновой подал, во вторник, 16 мая, запрос в МВД Израиля на получение долгосрочных израильских документов.

Об этом сообщил израильский портал "Детали".

О каких именно документах идет речь - точно неизвестно. Сообщается, что речь может идти об обмене временного удостоверения личности на постоянное биометрическое или о заказе биометрического загранпаспорта Израиля.

Кроме того, как утверждает портал, Чубайсу принадлежит "как минимум один объект недвижимости" в стране.

Вместе с тем Анатолий Чубайс опроверг информацию СМИ о том, что оформляет израильский паспорт и владеет в этой стране недвижимостью.

"Ни первое утверждение, об обмене временного удостоверения, ни второе, о недвижимости в Израиле, не соответствуют действительности", - сказал Чубайс корреспонденту ТАСС.

Напомним, Чубайс покинул РФ еще в марте 2022 года, менее чем через месяц после вторжения России в Украину. В июне в РФ силовики стали проверять Чубайса и его окружение на предмет коррупции.

В июле он попал в реанимацию с диагнозом синдром Гийена-Барре в Италии (синдром также известен под названием острый полирадикулоневрит).

Жена рассказывала, что он внезапно почувствовал себя плохо, у него начали отниматься руки и ноги. Смирнова оценивала состояние мужа как нестабильное.

Спустя месяц он был выписан и отправился в Германию на реабилитацию.

Также мы сообщали, летом 2021 Чубайс предсказал смену мировых элит и "уникальный удар" по экономике России. При этом причиной подобных изменений он назвал технологическую революцию.