Израиль закрыл упрощенную репатриацию для евреев из России и Беларуси.

Об этом пишет The Moscow Times.

Граждане России и Беларуси с 15 апреля не могут получать гражданство Израиля по упрощенной процедуре через центры экстренной репатриации, сообщили несколько израильских адвокатов.

Те, кто прибыл в Израиль до 15 апреля и начал процесс репатриации, должны завершить его до 15 июня, а если не успеют, то будут продолжать это делать в обычном порядке через МВД.

Те, кто прибыл после 15 числа, уже не смогут воспользоваться услугами центров и будут получать гражданство по стандартной процедуре, которая занимает от нескольких месяцев до года.

Исключение сделано для граждан Украины: для них процедура пока остается прежней, говорят адвокаты. Доля репатриантов среди въезжающих из Украины была особенно высока сразу после начала войны, следовало из отчета израильского МВД.

Доля репатриантов из России подскочила осенью, после объявления о мобилизации. С 24 февраля 2022 г. по 22 февраля 2023 г. в Израиль прибыли 50 900 репатриантов из России. В первые три месяца было по 5 900 в месяц, но после мобилизации их число выросло более чем втрое - до 19 500 в месяц.

Многие репатрианты, получив израильские паспорта, уехали из страны. Это вызвало недовольство в Израиле, а после того как в ноябре прошлого года правые партии выиграли выборы, власти стали закручивать гайки.

Ранее мы писали, что новый министр по делам интеграции Израиля Офир Софер призвал сократить иммиграцию неевреев в Израиль.