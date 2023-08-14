Медицинская страховка для украинцев в Израиле останется в силе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогу беседы с израильским коллегой Эли Коэном на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

"Я говорил с Эли Коэном. Он заверил меня, что медицинская страховка для украинцев в Израиле останется в силе; проблема будет решена в ближайшее время. Я благодарю своего израильского коллегу, который лично этим занимается. Мы также обсудили более широкую двустороннюю повестку дня", – написал Кулеба.

Напомним, на днях стало известно, что Израиль прекращает финансирование бесплатной медицинской страховки для украинских беженцев.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в комментарии "Стране" заявил, что медицинское страхование для беженцев из Украины было прервано из-за технической проблемы. Он заявил, что оно возобновится "в ближайшее время".

Однако после этого в СМИ появилась информация, что Украина может приостановить безвиз с Израилем.

Позже слухи опровергли источники в израильских дипломатических кругах.

Также сообщалось, что Украина хочет добиться исключения Израиля из формата "Рамштайн".