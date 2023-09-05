Первые паломники-хасиды уже прибыли в Умань на празднование Рош-ха-Шана — еврейского нового года.

Его начинают отмечать с 15 сентября.

Ранее Киев грозил Израилю остановкой безвиза и запретом на въезд для хасидов после высылки украинских беженцев.

Как мы сообщали, паломников предупредили об опасности празднования иудейского Нового года в Умани.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.