Первые хасиды прибыли на празднование Рош-ха-Шана в Умань. Фото
Первые паломники-хасиды уже прибыли в Умань на празднование Рош-ха-Шана — еврейского нового года.
Его начинают отмечать с 15 сентября.
Ранее Киев грозил Израилю остановкой безвиза и запретом на въезд для хасидов после высылки украинских беженцев.
Как мы сообщали, паломников предупредили об опасности празднования иудейского Нового года в Умани.
Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.
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