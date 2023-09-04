Анализируем итоги 558-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня исполняется три месяца началу украинского контрнаступления на юге. Его итоги "Страна" подвела здесь.

Вкратце вывод следующий: Украина явно не достигла пока даже самых скромных из поставленных целей - выхода к Токмаку (хотя на старте заявлялось о выходе к Азовскому морю). И с учетом приближения осенних дождей осталось немного времени, чтобы ВСУ показали какой-либо прорыв.

А пока карта взятых Украиной территорий на Запорожском фронте выглядит так (голубым отмечены участки, на которых продвинулось контрнаступление). Как видим, за три месяца кровопролитных боев отвоевать удалось лишь незначительный процент территории.

Западные СМИ также пишут, что ближайшие три-четыре недели будут решающими для украинского наступления. Об этом газете Bild военный аналитик Франц-Стефан Гади.

"В конечном счете, эта кампания на истощение сводится к тому, у какой стороны больше резервов. Расход боеприпасов и медленное истощение войск, вероятно, приведут к кульминационной точке этого наступления", - говорит Гади.

Также ход наступления ВСУ сегодня прокомментировал Путин на брифинге после встречи с Эрдоганом.

"Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет", - сказал Путин.

Украина итогов трех месяцев пока не комментировала. С утра Генштаб ВСУ сообщил, что украинские части на южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, что южнее Работино.

При этом РФ продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия, которая проводит контратаки.

Сегодня Россия нанесла удар "Шахидами" по Украине. Из 32 дронов были сбиты 23, остальные нанесли урон по Одесской и Днепропетровской областям, где пострадали объекты на Дунае и в районе города Днепр.

В Одесской области был атакован порт Рени. Кроме того, Украина заявила, что "Шахиды" упали и взорвались на территории Румынии, но в румынском Минобороны это опровергли.

Сегодня был обстрелян центр Донецка - в частности, в районе магазина "Изумруд", неподалеку от которого находится здание горсовета. Пострадали жилые дома, сгорели автомобили.

В Украине ужесточили мобилизацию

Вчера Минобороны Украины выпустило приказ, по которому будут мобилизовывать ограниченно пригодных к военной службе мужчин. Документ вышел во исполнение решения СНБО.

Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности: военно-врачебная комиссия будет принимать соответствующее постановление. Также упрощены требования к здоровью для десантников и морпехов.

Весьма интересно, какие именно болезни теперь не являются основанием для признания человека непригодным. Среди них - ВИЧ, диабет и расстройства психики, а также фобии (непонятно, как людям с такими расстройствами можно давать оружие и не случится ли у них обострения вследствие стресса на поле боя).

Вот полный список заболеваний, при которых теперь можно воевать:

- 2-в – клинически излеченный туберкулез;

- 4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

- 5-в – бессимптомный ВИЧ;

- 12-в - хронические заболевания крови и кровеносных органов;

- 13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций (диабет относится к эндокринным заболеваниям);

- 14-в – легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики;

- 17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях;

-21-в – медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы;

- 22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Также данные о состоянии здоровья граждан военкомы будут брать из электронной системы - у врачей, с которыми подписана декларация о наличии диагнозов у допризывников, призывников и военнообязанных. Такие запросы ТЦК будут делать ежегодно, перед проведением приписки к призывным участкам.

Одновременно в социальных службах и органах соцзащиты будет запрашиваться информация об инвалидности лиц, а медучеждения будут передавать в ТЦК и СП данные лиц, которые за последние полгода болели вирусным гепатитом, брюшным тифом, паратифом, дизентерией, другими инфекционными заболеваниями.

Очевидно это делается, чтобы избежать постановки "липовых" диагнозов, позволяющих снятие с военного учета. Если раньше таких болезней у призывника не было, то "нарисовать" их будет уже сложнее.

При этом, согласно приказу Минобороны, повысят требования и к персональному составу ВВК. Прежде всего, все комиссии подчинят центральной военно-врачебной комиссии, а та в свою очередь подотчетна Военно-медицинскому департаменту Минобороны.

Для временных ВВК появилось требование, чтобы их возглавлял доктор, которые имеет опыт не менее трех лет работы в составе военно-врачебных комиссий или прошел подготовку по вопросам такой экспертизы.

Еще одно ужесточение - появился текст законопроекта Федора Вениславского, который предлагает отменить отсрочку от мобилизации для соискателей второго высшего образования (это распространенная схема "откоса" от мобилизации).

Кроме того, право на отсрочку теряют студенты, поступившие в ВУЗ после 30 лет, даже если они ранее не имели высшего образования.

В случае принятия документа, отсрочка от мобилизации будет распространяться только на соискателей образования дневной или дуальной формы, которые получают образование выше того, что у них ранее было. Также отсрочку получают докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме.

Комментируя свой законопроект, Вениславский сказал "Стране", что у аспирантов продолжает действовать отсрочка. Хотя тексте законопроекта, который выложен на сайте Рады, аспиранты вычеркнуты из списка тех, кому положена отсрочка.

На вопрос "Страны", будет ли законопроект распространяться на тех студентов, которые уже сейчас учатся (то есть, которые поступили в этом, в прошлом или позапрошлом годах) или только на тех, кто со следующего учебного года поступит, Вениславский ответил следующее.

"Я за то, чтобы распространялось и на тех, кто учится, если поступили на обучение в 30+", - сказал нардеп.

На фоне всех этих инициатив в ТЦК уже взлетели "ценники" за освобождение от службы.

В августе мы писали, что сразу после начала проверок военкомов стоимость получения белого билета, по оценкам наших источников в правоохранительных органах, в течение июля выросла с 4-7 тысяч долларов до 10–15 тысяч.

Такие расценки подтверждаются сегодняшним сообщением прокуратуры о разоблачении схемы выдачи справок в Киеве, где указана цена за "белый билет" - 11 тысяч долларов.

Что решили Путин и Эрдоган

Сегодня в Сочи прошли переговоры Путина и Эрдогана. Президенты впервые встретились после того, как Турция выдала Украине "азовцев", что вызвало явное неудовольствие Москвы.

Но сегодня Путин и Эрдоган общались крайне дружеский, и, судя по всему, этот эпизод забыт. Основные темы обсуждения - "зерновая сделка", Украина, совместные проекты.

По итогу переговоров договоренностей о возобновлении зерновой сделки достигнуто не было.

Путин повторил позицию, что Россия вернётся в сделку только после выполнения ее условий касательно снятия санкций, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.

А Эрдоган сказал, что подготовлены некие предложения, которые могут способствовать возобновлению сделки (вероятно, речь идет о предложениях ООН), но без какой-либо конкретики по срокам. Что, в общем-то понятно - выполнение условий России зависит не от Турции и не от ООН, а от западных стран, которые на уступки РФ идти пока не хотят.

Кроме того, Эрдоган дал понять, что не считает "рабочими" варианты вывоза зерна из черноморских украинских портов вне рамок зерновой сделки. По его словам, альтернативные варианты "не соответствуют нормам безопасности".

Путин также дал понять, что Россия будет и дальше сама экспортировать свои продовольствие и удобрения, обходя санкции. В том числе и через пока ещё окончательно не утвержденную схему поставок зерна через Турцию беднейшим странам Африки, которую бы финансировал Катар.

Что же до Украины, то Турция снова предложила посредничество в этом вопросе. А Путин снова заявил, что Россия готова к переговорам, но Украина их не хочет, и предыдущие договоренности в Стамбуле от апреле 2022 года "выбросила на свалку".

Будут ли экстрадировать украинских мужчин из Европы?

Украинские и российские паблики массово пишут о том, что Польша начала выдавать Украине военнообязанных беженцев-мужчин.

Ссылаются при этом на статью в польской газете Rzeczpospolita.

"Польша начала экстрадировать в Украину мужчин, покинувших страну", - так действительно гласит заголовок Rzeczpospolita.

Однако, если внимательно прочитать саму статью, речь идет не об украинцах призывного возраста, которые смогли уехать в Польшу - а о тех, кто занимался незаконной переправкой "уклонистов" через границу.

"По информации, которую "Речь Посполитая" получила от Пограничной службы, Польша, согласно соглашению с Украиной, уже выдворила граждан этой страны, которые переправляют нелегалов в Европу", - пишет издание.

Что касается выдворения в Украину непосредственно уклонистов, издание пишет, что у этого крайне сложный алгоритм. По нему Киев должен сперва выдать международный ордер на арест человека, который будет принят Интерполом. Затем последует суд.

"Если мы такого иностранца задержим, например, для простой дорожной проверки, наша система покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что данные Интерпола есть. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будет ли его экстрадиция, решит польский суд", - заявил пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Чярка.

Тем временем, "Страна" поговорила с источниками в правоохранительных органах Украины насколько реальна вероятность воплощения в жизнь угроз властей массово экстрадировать военнообязанных украинцев, выехавших за границу.

По их мнению, она близка к нулю.



Экстрадиция - это очень трудоемкая процедура. Причем стартует она с судебных процессов в Украине. Украинский суд должен принять решение о заочном аресте человека, после чего это решение должно вступить в силу - то есть устоять в апелляции, если таковая будет. И только после этого можно подавать запрос об экстрадиции.



Кроме того, запрос об экстрадиции нельзя посылать "на деревню дедушке". Для начала нужно установить место нахождения подозреваемого и послать запрос именно в эту страну. Человеческих и организационных ресурсов на то, чтобы путем оперативных мероприятий установить местонахождение десятков и сотен тысяч уклонистов, в Украине не существует.



Правда, можно пойти другим путем: объявить уклонистов в международный розыск по линии Интерпола и, как только их где-либо задержат, послать запрос об эстрадиции.



Однако реакция Интерпола на ситуацию, когда начнут поступать десятки тысяч обращений на розыск, может быть крайне негативной - вплоть до блокирования рассмотрения вообще любых заявок на розыск от Украины.



Стоит напомнить, что Интерпол в свое время отказался объявлять в международный розыск даже Михаила Толстых (Гиви) с Арсением Павловым (Мотороллой), посчитав их дела политическими. Что уж говорить о реакции на запросы Украины об уклонистах.



Тем более что сам по себе такой "спам" с объявлением в розыск десятков и сотен тысяч людей будет беспрецедентным в истории, вызовет международный резонанс и наверняка возмущение правозащитных организаций.



Наконец, если даже место жительства отдельно взятого уклониста будет установлено, украинские суды его заочно арестуют и будет направлен запрос на экстрадицию в конкретную страну, то это еще не гарантирует его выдачу. Во-первых, экстрадиция в Европе - это очень длительный процесс. Например, вопрос об экстрадиции Дмитрия Фирташа в США рассматривается в Австрии уже почти 10 лет. Во-вторых, не факт, что суд удовлетворит запрос на экстрадицию. Можно привести пример известного олигарха Константина Жеваго, которого задержали во Франции, но суд затем отказал в экстрадиции, мотивировав это продолжением войны в Украине, что не позволяет гарантировать безопасность экстрадируемого. Подобные решения принимались и в других странах ЕС. В случае с уклонистами вопрос безопасности будет стоять еще более остро, так как сторона защиты наверняка постарается доказать, что их собираются отправить не в тюрьму, а сразу на фронт. Не говоря уже о том, что доказать "липовость" справки о непригодности к военной службе без прохождения человеком повторной комиссии практически невозможно. Следовательно если и будут уголовные дела, то весьма вероятно, что европейское правосудие их сочтет шитыми белыми нитками.

Поэтому, как считают источники "Страны", экстрадиция уклонистов – задача почти невыполнимая. Исключение составляют те страны, где в силу тесных связей с Украиной власти могут принять политическое решение пренебречь процедурами и экстрадировать уклонистов по ускоренной процедуре. Правда, таких стран немного. Первая, которая приходит на ум, Молдова. Возможно (но далеко не факт), еще страны Балтии.



В остальных европейских странах, не говоря уже о государствах незападного мира, массовая экстрадиция практически нереальна. Разве что допустимы единичные показательные случаи, на которые хватит ресурсов у украинской правоохранительной системы.

Другой вопрос, что это не отменяет вероятность попыток украинских властей договориться со странами ЕС, с Канадой, США и Великобританией о том, чтобы как-то усложнить там жизнь украинским мужчинам призывного возраста. Например, Киев может попытаться убедить своих союзников отказывать в предоставлении военнообязанным права на жительство (временное убежище) или не продлевать уже существующее. Но, естественно, нет никаких гарантий того, что такие попытки будут успешными.

Напомним, о том, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья, заявлял глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Ранее мы писали, что в зоне риска в плане возбуждения уголовных дел за уклонение от мобилизации через "липовые" справки о непригодности к военной службе в первую очередь находятся не те, кто уехал за границу, а те "белобилетчики", которые остаются в Украине, так как раз их следственные органы смогут найти и привести на допрос.