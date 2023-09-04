Сегодня исполняется три месяца с тех пор, как началось украинское контрнаступление на юге.

Его цель не особенно скрывалась еще с минувшей зимы - выход к Азовскому морю, перерезание сухопутного коридора в Крым и взятие полуострова в сухопутную блокаду.

Причем это подавалось как задача-минимум. Как максимум же делались намеки на полное освобождение Крыма. Сам Владимир Зеленский, спикеры власти и начальник разведки Буданов говорили о том, что рассчитывают "отдохнуть в Крыму" уже до конца лета, а то и до конца весны.

Но по истечении уже первого месяца наступления стало понятно, что все эти планы, вероятно, будут существенно пересмотрены - в сторону уменьшения целей.

Прорыва российской обороны не получилось, а тактические успехи, которых добились ВСУ, пока не позволяют спрогнозировать не только времени выхода к Азовскому морю и Крыму - но даже к Мелитополю и Токмаку.

При этом во второй половине августа продвижение украинской армии на главном - Ореховском участке - заметно ускорилось, что дало основание и украинскому командованию, и западным союзникам говорить о том, что на наступлении еще рано ставить крест.

"Страна" анализирует итоги трех месяцев контрнаступления и его будущие перспективы.

Ситуация на фронте

На главном направлении - под Ореховым в сторону Токмака - за три месяца наступления украинские силы смогли продвинуться к югу примерно на 9 километров.

Это расстояние от трассы Т0803 у Новоданиловки, по которой проходила линия фронта, до рубежа Новопрокоповка - Вербовое, без учета "серой зоны".

Также там идут бои в сторону Вербового - то есть на восток. Как уже рассказывала "Страна", это нужно для расширения участка прорыва, чтобы он не стал слишком уязвимым по флангам.

До основной цели главного удара - города Токмака - 20-25 километров, смотря как добираться и если брать путь от еще не взятой Новопрокоповки к югу от Работино.

ВСУ сейчас пытаются обойти Новопрокоповку с востока. Работино же формально считается освобожденным, хотя ни Генштаб, ни президент этого, как обычно бывает, официально не подтверждали. Сообщил только лишь Military Media Center при Минобороны со ссылкой на замминистра Анну Маляр.

Впрочем, российские военные паблики в последние пару дней также пишут, что армия РФ отошла из южной части Работино, которую они причисляют к "серой зоне".

Главной тактической целью для ВСУ на данном направлении является Токмак. В случае освобождения украинскими войсками этого города, они смогут вести огонь из дальнобойных средств по Мелитополю и трассе, которая пройдет через город (а это главная дорога сухопутного коридора в Крым).

В то же время скорость продвижения ВСУ на Ореховском участке, как видим, составляет по три километра в месяц. Если экстраполировать эти темпы на оставшиеся 20 километров до Токмака - то это займет еще порядка семи месяцев.

До Мелитополя же, через который проходит сухопутный коридор в Крым, остается еще более 70 километров по прямой и 100 по дороге. То есть около двух лет боев при нынешней их скорости.

Разумеется, это лишь грубая прикидка. Она не учитывает возможного прорыва ВСУ (а в последние недели наступление ускорилось) либо наоборот - застревания на одной из линий обороны россиян. Сам Токмак, по информации, которая идет с разных сторон, является мощным укрепрайоном. Как и Мелитополь.

Кроме того, украинским силам нужно постоянно расширять ширину своего "клина", чтобы минимизировать угрозу удара с флангов и попадания в огневой мешок или в окружении. А это отвлекает силы от пробивания пути на юг.

Второй участок Южного фронта, где украинская армия ведет наступление, - Времьевский выступ (его украинское командование называет Бердянским направлением).

Острие атаки там идет по руслу речки Мокрые Ялы в направлении Старомлыновки, откуда дорога ведет в сторону Мариуполя и Бердянска. ВСУ за три месяца контрнаступления преодолели здесь 13-15 километров на юг и продвинулись от Нескучного - отправной точки - до Урожайного и даже немного южнее.

Значительных продвижений на этом участке нет примерно с середины августа - хотя до Старомлыновки осталось около шести километров. Считается, что у этого села начинается крупный укрепрайон россиян, прикрытый в том числе изгибом реки Мокрые Ялы.

В то же время российские паблики пишут, что украинская армия в последние дни ведет массированный обстрел позиций армии РФ на данном направлении, что может указывать на подготовку нового наступления.

До Мариуполя от недавно освобожденного Урожайного около 130 километров по кратчайшей дороге и 85 километров по прямой. При нынешней скорости продвижения на этом участке двигаться до Мариуполя придется по меньшей мере полтора года.

К тому же, чем дольше затягивается контрнаступление, тем больше растрачивается резервов, техники и боезапаса. По крайней мере, при данной интенсивности боев. Что также не может не влиять со временем на силу натиска, даже если через 15-20 километров оборонительные порядки противника поредеют (а полной уверенности в этом нет, поскольку оборону наверняка достраивают).

Третье направление атаки ВСУ - в районе Пятихаток под Васильевкой (западный фланг Запорожского фронта) - сейчас неактивно. После первых попыток продвинуться на этом направлении, ВСУ их оставили. При этом, напомним, об освобождении Пятихаток было объявлено еще 18 июня, но с тех пор о продвижении на данном направлении ничего не было слышно. Российские военные паблики утверждают, что здесь украинские войска уперлись в российскую оборону, а армия РФ постоянно наносит удары по Пятихаткам, не давая возможности ВСУ собрать там силы для наступательных действий.

Это лишний раз напоминает о том, что при такой глухой обороне противника, те или иные движения вперед могут быть надолго остановлены без последующего развития успеха.

Еще одно направление боев - крайний восточный "угол" Южного фронта в районе Угледара. Но там о каких-то серьезных изменений линии фронта с начала июня не сообщалось.

При этом буквально вчера и сегодня начали поступать сообщения об активизации боев между Гуляй Полем и Пологово в Запорожской области. Это участок фронта восточнее Работино и Вербового. Но пока каких-либо подробных данных о ситуации там еще нет.

Проблемы и преимущества сторон

Причины того, почему контрнаступление не дало ожидаемых результатов этим летом, уже неоднократно анализировались. В том числе западной прессой.

Основных причин озвучивается три.

1. Первая - российская многоуровневая наземная оборона, которая построена "по учебнику", но при этом меняется в зависимости от обстоятельств.

СМИ писали о том, что россияне, даже отходя с позиций, минируют их, а потом взрывают, когда украинцы их занимают. Также сообщалось о заливке минных полей горючим и подрыве их с дронов, когда штурмовые группы двигаются через проходы.

Минные поля в этой обороне - один из краеугольных факторов, который замедляет продвижение и техники, и живой силы.

При этом украинское командование говорит, что наиболее плотные минные поля находятся на переднем крае, и с их преодолением дальше дело пойдет легче: россияне не минировали другие линии обороны так сильно, поскольку иначе бы не смогли маневрировать между ними в тылу (к этой точке зрения мы еще вернемся ниже).

2. Вторая причина - господство России в воздухе, включая обилие дронов, которых, по признанию многих источников из ВСУ и волонтеров, у противника стало больше, чем когда бы то ни было. Кроме малоразмерных "Ланцетов", которые очень сложно сбивать, серьезный урон бронетехнике наносят российские ударные вертолеты. Также активно наносят удары и самолеты. В том числе и управляемыми бомбами (КАБ).

По этим двум причинам Украина вынуждена наступать не в режиме "ударного кулака", как ожидали на Западе, а мелкими штурмовыми группами, которые сложнее засечь с воздуха или расстрелять из артиллерии. Также они выполняют задачи по разминированию, поскольку техники для этого мало.

Все это существенно замедляет продвижение и увеличивает потери личного состава, хотя и экономит дефицитную технику.

Также это актуализирует проблему резервов - если ВСУ делают ставку на штурмы личным составом, а не бронекулаком, то переброска российской живой силы на участок прорыва вполне способна его остановить.

3. Третья причина, в изложении американских СМИ - распыление сил между югом и Бахмутским направлением, где ВСУ также вели активное наступление (и, к слову, продолжают наступать и сейчас).

Западные медиа от имени своих источников в Белом доме и Пентагоне критиковали такие действия. Они заявляли, что отвлечение штурмовых бригад на Бахмут лишило Украину мощного импульса в первые, самые важные дни контрнаступления.

Украина это оспаривает и в свою очередь возвращает Западу другие претензии: медленная поставка техники, из-за чего контрнаступление пришлось начинать с задержкой на месяц или два. Что дало россиянам фору для укрепления оборонительных линий.

Наконец, еще одна причина, которая меньше упоминается в западных СМИ, однако обсуждается среди украинских военных, - упорное сопротивление россиян. Накануне наступления спикеры украинской власти не скрывали, что особую ставку они делали на деморализацию личного состава армии РФ и на то, что в начале массированного наступления они поддадутся панике и побегут, как это было, например, в прошлом году в Харьковской области. Также была большая ставка на дестабилизирующие ситуацию в российской армии и в обществе действия Пригожина. Однако мятеж Пригожина провалился, сам он погиб, а ЧВК "Вагнер" фактически разоружена и расформирована.

А российские войска на передовой на Южном фронте не демонстрируют признаки паники и деморализации и воюют очень упорно и ожесточенно. Что украинское командование признает и на официальном уровне.

Но при всем при этом продвижение ВСУ идет. А значит, украинская армия обладает рядом своих преимуществ.

Главное из них - контрбатарейная борьба и дальность стрельбы натовской артиллерии. Это признают и отдельные российские командиры, а также военные паблики.

В последнее время они, правда, пишут, что по контрбатарейной борьбе ситуация начала для россиян улучшаться. Но с дальностью стрельбы на расстояние более 25-30 километров у РФ по прежнему есть проблемы. Систем, которые бьют на более дальние дистанции (РСЗО "Ураган", "Торнадо-С", САУ "Коалиция-СВ" и прочие), у россиян по-прежнему мало и к ним недостаточно высокоточных снарядов. И за счет данного фактора украинская артиллерия имеет преимущество (подробно о "проблеме 30+" в армии РФ мы писали здесь).

Но это компенсируется отчасти недостатком снарядов у Киева - и большим их количеством у россиян. Поэтому наступление ВСУ и движется на очень узком фронте на отдельных его участках, где можно концентрировать артиллерийский огонь. А это, в свою очередь, позволяет россиянам перебрасывать резервы на проблемные направления и затыкать дыры.

Кроме того, нельзя исключать, что постепенно россияне все ж таки смогут решить в какой-то степени "проблему 30+", увеличив поставки соответствующих артиллерийских систем на фронт.

Задача с тремя неизвестными

Сценарии дальнейшего развития событий упираются в три следующих фактора.

1. Резервы сторон. Это ключевой вопрос. Судя по всему, и Украина, и Россия в той или иной мере будут сейчас усиливать набор в армию.

Киев уже заявил, что будет дополнительная мобилизация, а возможности "откосить" пытаются существенно урезать - угрожая уголовными делами тем, кто получил "белые билеты".

Также Минобороны упростило мобилизацию ограниченно-пригодных, сократив им список заболеваний, и готовится отменить отсрочку для тех, кто получает дополнительное высшее образование. Законопроект уже внесли в Раду.

Эти меры стали в ударном режиме приниматься только сейчас - а значит вопрос пополнения личным составом возник очень остро как раз по итогам первых месяцев контрнаступления. До этого власти более года закрывали глаза на все эти проблемы, хотя они были общеизвестны и лежали на поверхности.

Особенно показательной стали угрозы экстрадиции уехавших из Украины военнообязанных. Этот человеческий "ресурс" настолько сложно извлечь из стан Европы, что сам факт обсуждения данной темы говорит о резком дефиците новых кадров для передовой (раньше о таких способах пополнения армии даже речи не шло).

Также информация о высоких потерях ВСУ постоянно курсирует в западных СМИ, а на минувшей неделе британский экс-командующий Ричард Бэрронс призвал Украину беречь резервы.

"Было бы катастрофой позволить тому, что осталось от 10-го корпуса, незадействованного резерва Украины, быть разбитым на штурмах российской обороны из-за поспешных сроков (контрнаступления - Ред.)", - пишет генерал.

В России же ходят упорные слухи о новой мобилизации этой осенью, однако пока их официально никто не подтверждал.

Украинская разведка считает, что даже без мобилизации РФ сейчас отправляет на фронт ежемесячно по 20-22 тысячи новобранцев. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня заявил о 35 тысячах в месяц - или о 280 тысячах новых контрактников с начала года.

Напомним также, что минувшей осенью Россия провела частичную мобилизацию. По официальным данным, набрали 300 тысяч новобранцев (по мнению ряда обозревателей - до полумиллиона).

В то же время украинские спикеры говорят, что резервов у РФ все равно не хватает.

В любом случае, если ВСУ сейчас удастся кратно усилить набор в армию, то в России поступят зеркально. Тем более, что мобилизационный потенциал в России кратно больше, чем у Украины. И за счет новой волны мобилизация Москва может полностью перекрыть недостачу в резервах, если таковая имеется.

2. Второй фактор - поставки техники и боеприпасов. При наступлении они расходуются в опережающем режиме. Украина перешла в режим зависимости от внешних поставок, РФ практически во всем, кроме дронов и ряда комплектующих, полагается на свой ВПК.

На данный момент считается, что по обычным снарядам преимущество у РФ, по дальнобойным и высокоточным - у Киева (сюда включается и разведка дальних тылов противника, которая ведется, по всей вероятности, с помощью систем слежения НАТО).

Западные аналитики говорят, что их страны смогут нарастить поставки снарядов Украине не ранее второй половины 2024 года (об этом, в частности, заявляет отставной британский генерал Бэрронс). То есть, к следующей летней кампании - хотя есть и более пессимистические оценки.

Артиллерия сейчас, наряду со штурмовыми группами, играет самую важную роль при контрнаступлении. Если дом или траншею не удается взять, на нее обрушивают огненный вал, и позицию дальше просто нет смысла удерживать. Обратной стороной этой тактики является перерасход боезапаса, м, чем дольше будет идти контрнаступление, тем сильнее будет становиться дефицит снарядов.

На Западе уже неоднократно звучала критика в адрес ВСУ за слишком интенсивное использование боеприпасов.

Отдельная история с бронетехникой. Обозреватели считают, что из-за медлительности западных стран с поставками Россия наращивает преимущество в танках и боевых машинах пехоты.

Как пишет военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке, за время контрнаступления ВСУ потеряли несколько сотен единиц военной техники, в том числе не менее четырёх боевых машин пехоты "Страйкер", 20 БМП "Брэдли", до 15 танков "Леопард" и более 100 колёсных броневых машин MRAP.

Потери российской стороны в технике тоже существенны, но Кремль меняет свою тактику. Если в начале этого года военное руководство РФ отправляло в Украину старые советские танки (такие, например, как Т-62, выпущенные более 60 лет назад), то в последние месяцы на фронт поступает новая техника. Сейчас российская военная промышленность производит около 20 современных танков Т-72Б3 и Т-90М в месяц — все они сразу же отправляются в Украину.

Параллельно с этим российские власти начали масштабную программу модернизации старых танков: в первую очередь это касается машин Т-72 — с советских времён в России осталось около семи тысяч единиц таких танков. Таким образом в этом году российская армия может рассчитывать ещё на 700 новых танков и боевых машин пехоты.

В то же время западные страны, как пишет Рёпке, за последние месяцы не поставили в Украину ни одного современного боевого танка, из 300 обещанных БМП на сегодняшний день ВСУ передано менее 100.

При этом в сентябре США обещали прислать в Украину первые десять "Абрамсов". Количество небольшое, поэтому пока неясно, идет ли восстановление потерянной техники необходимыми для продолжения операций темпами.

Британский отставной генерал Бэрронс считает, что в этом году нужного количества "брони" и сопутствующих средств добрать не удастся.

"У Украины ПВО хватит, чтобы прикрыть только около трети территории страны. Вопрос нехватки артиллерийских боеприпасов был решен лишь временно - за счет поставки кассетных снарядов США. Украине понадобится время до середины 2024 года, чтобы восстановить достаточно мощные военно-воздушные силы, и ей очень не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования. Исправление всего этого перенесет войну как минимум на следующий год", - считает Бэрронс.

Кроме того, для Украины бесперебойность западных поставок подвергается политическим рискам - в США растет скепсис по поводу дальнейшего вооружения Киева, и удастся ли сохранить поддержку на том же уровне в течение ближайших лет, никому неизвестно. Тем более, что в конце следующего года в США пройдут выборы президента. И среди кандидатов от республиканцев все громче звучат голоса с призывами прекратить оказывать помощь Украине и вести дело к прекращению войны и к договоренностям с Россией.

3. Третий фактор - плотность российских оборонительных линий.

Украинская точка зрения на это - первая линия уже прорвана, а остальные будут не столь мощные. Об этом заявил командующий группировкой "Таврия" Александр Тарнавский в интервью газете Guardian. По его словам "дальше должно быть легче".

"Мы сейчас — между первой и второй линиями", — сказал Тарнавский, говоря о районе Работино-Вербовое. По его словам, сейчас украинские войска расширяют фронт прорыва в обе стороны.

По оценке Тарнавского, при сооружении трех линий обороны на южном фронте Россия потратила 60% сил на оборудование первой из них, и только по 20% — на две остальные.

К первой линии украинская армия подступалась так медленно, потому что сплошные простреливаемые минные поля приходилось метр за метром по ночам разминировать вручную.

По его расчетам, дальше идет пространство, в котором приходится передвигаться и российским частям, и потому их минные поля уже не представляют собой сплошную полосу.

В то же время украинские военные рассказывали западным журналистам, что российская оборона не "застыла во времени", и ее регулярно укрепляют. Да и сложно поверить, что противник совсем никак не совершенствовал своей обороны в тылу с начала контрнаступления три месяца назад - учитывая, что это направление для РФ является стратегическим.

То есть, можно предположить, что из-за российских фортификаций украинское контрнаступление может задержаться еще не раз. А по мере украинского продвижения вперед россияне, судя по всему, станут еще активнее укреплять то, что остается под их контролем. В том числе и минировать территорию.

Что будет дальше?

Все перечисленные факторы создают с одной стороны некую неопределенность в прогнозах. С другой - понятно, что на данный момент нет каких-то однозначных козырей, которые помогли бы ВСУ совершить быстрый прорыв и резко нарастить скорость контрнаступления.

Скорее всего Украина сейчас ставит себе в качестве задачи-максимум выход на расстояние удара дальнобойной артиллерии по дорогам, которые образуют сухопутный коридор в Крым. Для этого ВСУ нужно продвинуться как минимум до Токмака.

И, понятно, что российские войска попытаются выполнение этой задачи всеми силами сорвать.

Уже цитированный британский экс-командующий Бэрронс считает, что Украине нужно перестать пытаться наступать любой ценой - это чревато потерей резервов и большими рисками в последующем. Вместо этого надо начинать готовиться к кампании, которая стартует во второй половине 2024 года.

"Нынешнее контрнаступление Украины не вытеснит Россию - хотя никто этого и не ожидал. Маловероятно также сокращение площади оккупации вдвое до наступления зимы, что могло бы быть одной из наиболее оптимистичных целей", - пишет Бэрронс в колонке для Financial Times.

По его мнению, "Киев не должен настаивать на существенном успехе на поле боя до тех пор, пока не появятся средства для его достижения". Что, по мнению генерала, зависит целиком и полностью от Запада.

А пока единственно возможной тактикой Украины он видит то же, что и было минувшей зимой: бои местного значения на фронтах с целью измотать и растянуть силы противника. А также удары по тылам РФ и по кораблям Черноморского флота, который нужно "вывести из игры" морскими дронами и ракетами.

Но далеко не факт, что украинское командование к этому совету сейчас прислушается.

Пока все говорит о том, что ВСУ в ближайшие недели постараются активизировать наступательные действия, чтоб добиться максимального успеха и глубокого прорыва линий обороны РФ с выходом на Токмак пока позволяет погода.

И если будет успех, то это оправдает понесенные потери.

Но если украинские войска не смогут глубоко прорвать фронт и упрутся в новую линию обороны РФ недалеко от нынешних позиций, то проявятся те риски, о которых говорил Бэрронс - истощение резервов ВСУ, что может изменить баланс сил на фронте в пользу РФ.

И тогда вариантов действий у военно-политического руководства Украины будут два.

Первый - готовится к длительной войне, но уже в худшем положении (из-за потерь), чем до наступления. Особенно с учетом того, что Россия может провести новую волну мобилизации, что обеспечит ей значительный перевес в живой силе и, не исключено, позволит начать собственное масштабное наступление.

Второй - начинать переговоры о прекращении войны на тех или иных условиях.

Но последний вариант украинские власти сейчас отвергают. Ставка делается на прорыв в ходе наступления. И для этого будут прикладываться максимальные усилия. Поэтому осенние бои, по сути, и определят развитие стратегической ситуации на фронте и по войне в целом.