В Умани на иудейский Новый год (Рош га-Шана) будут действовать особый режим передвижения и ограничения на продажу алкоголя и пиротехники.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По его словам, с 11 по 21 сентября будет действовать особый режим въезда, выезда и передвижения граждан по городу.

В частности, с 9 по 22 сентября в микрорайоне паломничества хасидов запрещена продажа алкоголя, продажа и использование пиротехники, пневматического оружия и имитирующих оружие игрушек.

Ранее мы публиковали фоторепортаж о прибытии хасидов в Умань. Их пока ещё не много, но уже есть.

Война в Украине идет уже 559-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска на Южном фронте имели успех в направлении Новопрокоповки, южнее Работино. А под Бахмутом атакуют и Украина, и Россия. Также в Украине ужесточили мобилизацию.

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