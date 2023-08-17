Более 30 тысяч паломников-хасидов намерены приехать в Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана.

Об этом сообщает государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

"Несмотря на настоятельные рекомендации паломникам максимально воздержаться от паломничества в Умань, учитывая войну, регулярные массированные обстрелы нашей страны и возможные провокации со стороны России, хасиды воспринимают это путешествие как свой религиозный долг.

Естественно, что приезд такого количества паломников в воюющую страну требует серьезных, логистических, медико-санитарных и других усилий мер со стороны государственных органов", - говорится в сообщении пресс-службы Госэтнополитики.

Решаются вопросы о порядке въезда и регистрации, обеспечения безопасности, благоустройства микрорайона, условий проживания, питания.

Мэр Умани Ирина Плетнева отметила, что обезопасить укрытиями от обстрелов такое количество людей, к тому же сконцентрированных на относительно малой площади, практически невозможно.

Однако в этом году для паломников-хасидов в Умани организовали сайт и горячую линию, через которую происходит информирование об особенностях паломничества.

Как мы писали, в марте в Умань приезжали хасидские паломники на празднование дня рождения Раби Нахмана.

Год назад в Умани в праздновании Рош-ха-Шана участвовали 23 тысячи человек, несмотря на войну.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.