Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ответил на угрозы Киева закрыть город Умань для паломников. Дипломат заявил, что власти Израиля отказали во въезде только 5,4 процентам украинцев из общего числа желающих пересечь границу.

Об этом Михаэль Бродский написал в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, с начала года из 47 тысяч украинских граждан, пытавшихся въехать в Израиль, было отказано только двум с половиной тысячам. Бродский добавил, что в большинстве случаев речь шла о "борьбе с попытками нелегального трудоустройства на израильской территории".

Отметим, что в Умани Черкасской области похоронен основатель брацлавского хасидизма рабби Нахман из Брацлава. Каждый год туда приезжают десятки тысяч паломников-иудеев. Это паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана - еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.

Недавно власти Черкасской области порекомендовали хасидам воздержаться от приезда в Умань на еврейский Новый год в связи с войной, регулярными массированными обстрелами и возможными провокациями со стороны РФ.

А сегодня Киев предупредил Израиль, что если не прекратится высылка украинцев, которые приезжают в страну, израильским паломникам не позволят приехать в Умань на еврейский Новый год, а украинское правительство отменит безвизовый режим с Израилем.

Ранее Михаэль Бродский заявлял, что украинские беженцы смогут легально оставаться в Израиле до конца войны.