Отказы украинцам во въезде в Израиль и паломничество хасидов в Умань. Зеленский созвонился с Нетаньяху
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся в четверг, 7 сентября.
Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.
Украинский президент, по его словам, "затронул вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя государствами и отметил необходимость исправления этой ситуации".
"В связи с приближением еврейского Нового года – Рош ха-Шана – и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань обсудили вопросы их безопасности и реагирования на возможные вызовы", – добавил Зеленский.
Напомним, ранее власти Украины грозили не впускать хасидов в Умань на Рош ха-Шан из-за высылки украинских беженцев.
Также паломников предупредили об опасности празднования иудейского Нового года в Умани.
Тем временем первые хасиды уже прибыли на празднование Рош-ха-Шана в Умань.
Мы подробно рассказывали, как Умань готовится к паломничеству хасидов на иудейский Новый год в условиях войны.