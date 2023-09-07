Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который состоялся в четверг, 7 сентября.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Украинский президент, по его словам, "затронул вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя государствами и отметил необходимость исправления этой ситуации".

"В связи с приближением еврейского Нового года – Рош ха-Шана – и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань обсудили вопросы их безопасности и реагирования на возможные вызовы", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее власти Украины грозили не впускать хасидов в Умань на Рош ха-Шан из-за высылки украинских беженцев.

Также паломников предупредили об опасности празднования иудейского Нового года в Умани.

Тем временем первые хасиды уже прибыли на празднование Рош-ха-Шана в Умань.

Мы подробно рассказывали, как Умань готовится к паломничеству хасидов на иудейский Новый год в условиях войны.