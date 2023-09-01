Президент Украины Владимир Зеленский в этом месяце посетит Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. В первой половине дня 19 сентября он выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи.

Это следует из распространенной в штаб-квартире всемирной организации программы сессии Генассамблеи.

Также ожидается, что Зеленский примет участие в заседании Совета безопасности ООН, посвященном Украине. Заседание Совбеза должно состояться 20 сентября.

В сентябре в в Совете, состоящем из 15 членов, председательствует Албания. Мировые лидеры начнут собираться в Нью-Йорке с 18 сентября для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Между тем война в Украине идет уже 555-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На запорожском фронте ВСУ продвинулись южнее Работино в направлении Новопрокоповки. На Ореховском участке в последнее время все чаще упоминается село Вербовое к востоку от Работино. По данным Генштаба ВСУ, в его направлении есть продвижение. На востоке ВСУ наступают южнее Бахмута, тяжелые бои продолжаются в Клещеевке, Курдюмовке и Андреевке.

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