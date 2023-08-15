В Украине с начала вторжения РФ погибли по меньшей мере 9 444 гражданских лиц, 16 940 получили ранения.

Такие данные публикует управление верховного комиссара ООН по правам человека.

По информации ООН, за время войны погибли 545 детей, ранены 1156.

В ООН отмечают, что реальное число жертв значительно выше, поскольку получение точных данных в условиях войны затруднено.

С 1 по 13 августа этого года зафиксирована гибель 258 мирных жителей. Среди них 48 убитых (23 мужчины, 21 женщина, один мальчик, один девочка, а также двое взрослых, пол которых пока не известен), и 210 раненых (97 мужчин, 57 женщин, шесть мальчиков, одна девочка, а также двое детей и 47 взрослых, пол которых пока не известен).

Больше всего людей гибнут и получают ранения от обстрелов. 98 процентов - от применения оружия широкого радиуса действия (47 убитых и 205 раненых). От мин и взрывоопасных предметах за это время погиб один и ранены пять человек (это 2%).

Как писала "Страна", по состоянию на июнь число беженцев из Украины в мире достигло 6,28 миллиона человек.

Тем временем война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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