С начала полномасштабного российского вторжения в Украине до сих пор считаются пропавшими 1 074 ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в своём Фейсбуке.

По данным государственного портала розыска детей "Дети войны", по состоянию на 5 августа 2023 года считаются:

пропавшими – 1 074 ребёнка,

найденными – 15 757 детей.

Ранее в западных СМИ писали, что Украина ведёт секретные переговоры с Россией о возврате тысяч детей. По словам источников, Украина и Россия отказались общаться по этому вопросу напрямую - посредниками выступают Турция и Саудовская Аравия, также в них участвует российский олигарх Роман Абрамович, который ранее был посредником при обменах военнопленными и заключении "зерновой сделки".

Перед этим в Украину вернулись 45 военных и двое детей - шестилетний Ренат и десятилетняя Варвара. По информации Офиса президента, во время оккупации они были незаконно вывезены в РФ.

Как мы сообщали ранее, СБУ собирает доказательную базу по военным преступлениям РФ. Среди них расследуется более 16 тысяч фактов незаконного перемещения украинских детей.