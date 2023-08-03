В Украине разоблачили преступную группу, которая продавала иностранцам новорожденных детей под видом суррогатного материнства.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook.

По данным пограничников, младенцев продавали за 50-70 тысяч евро.

Организаторами схемы оказались руководители медицинских учреждений. Всего в группу входили 12 человек.

Они подыскивали женщин в затруднительном положении, которые соглашались стать суррогатными матерями за 12 тысяч евро.

После родов женщин заставляли предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка, отказываться от него в пользу иностранца и разрешать его вывоз за границу.

Фигурантам грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.

Напомним, недавно был задержан житель Закарпатья по подозрению в продаже детей на органы в Европу. Было установлено, что до задержания преступник уже успел реализовать по меньшей мере три таких продажи детей.

Однако сообщалось, что вскоре подозреваемый внес залог в один миллион гривен и вышел из-под ареста.

Ранее мы рассказывали, что украинцы нередко становятся за границей донорами органов для богатых иностранцев.