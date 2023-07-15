Житель Закарпатья, которого подозревают в продаже детей на органы в Европу, внес залог в один миллион гривень и вышел из-под ареста.

По данным следствия, мужчина намеревался "продать" 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов. Он был задержан при попытке вывезти ребенка за границу.

В Закарпатской областной прокуратуре сообщили, что подали на апелляцию.

Ранее закарпатский журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале сообщил, что до задержания преступник уже успел реализовать по меньшей мере три таких продажи детей. Задержан он был при очередной попытке вывести ребёнка за границу на КПП Селменцы. Стало известно, что к стражам порядка обратилась мать ребёнка у которой этот мерзавец пытался "купить товар".

Как писала "Страна", украинцы нередко становятся за границей донорами органов для богатых иностранцев.

Напомним, что в Раде хотят внести поправки в закон о трансплантации органов в Украине. Тем временем правительство разрешило бригадам трансплантологов использовать сирены.