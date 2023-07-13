В Верховной Раде появился проект о внесении изменений в закон о трансплантации, которым запрещается использование органов украинцев, погибших в боевых действиях или от рук полиции.

Соответствующий документ появился на сайте правительства.

В тексте говорится о том, что запрещается извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у следующих умерших лиц:

погибших в результате применения полицейских мер принуждения;

служащих военных формирований и правоохранительных органов или их соединений, воинских частей, учреждений и организаций, погибших при выполнении ими своих обязанностей из-за повреждений в результате военных (боевых) действий в Украине или в отдельных ее местностях где введено военное положение в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, запрет хотят ввести, чтобы "предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве, фейки и вражескую пропаганду".

Ранее мы рассказывали, что весной в Украине впервые имплантировали протез в кость. Первым пациентом стал капитан ВСУ.

А недавно в Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летнему ребенку.