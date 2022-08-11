Владелец клиники репродуктивной медицины "Biotexcom" Альберт Точиловский в комментарии "Стране" сообщил, что репродуктивная медицина в Украине из-за войны столкнулась с большой проблемой. По его словам, за границу из-за военных действий выехали много суррогатных матерей.

"Несмотря на войну, желающие воспользоваться услугами суррогатного материнства записываются и пытаются попасть к нам. Но у нас сейчас другая проблема: суррогатных мам становится все меньше и меньше, потому что женщины выехали - кто в Швейцарию, кто в Англию, кто в Германию", — сообщил Точиловский.

Также он добавил, что четыре месяца у клиники был простой.

"Суррогатные мамы только рожали, а новых программ практически не было. Был перерыв в четыре месяца, когда к нам перестали ездить. Даже если зачисляли деньги на счёт, то организовать программу так, чтобы приехали и суррогатная мама, и родители, и сперма, было очень тяжело. Сейчас нам родители зачисляют начальную сумму на счёт и говорят: мол, давайте подписывать договор, чтобы попасть в очередь. Все понимают, что скоро будет очередь, которую нужно будет ждать годами из-за того, что многие суррогатные мамы выехали. Я предполагаю, что в 2025 году будет очередь примерно пять-семь лет", — спрогнозировал Точиловский.

Кроме этого, владелец клиники рассказал, что пришлось платить, чтобы эвакуировать суррогатных матерей из захваченных Россией территорий.

"Россияне не пропускали бесплатно. Мы платили деньги, чтобы вывезти суррогатных мам. Средняя ставка — 500 долларов. У нас был случай, когда всем блокпостам заплатили, а последний блокпост, я так понимаю, обманули. Так россияне пустили всех пешком обратно. У нас беременная на восьмом месяце шла пешком обратно до Херсона. Мы ее потом вывозили другим путём", — сообщил Точиловский.

Он добавил, что удалось вывезти приблизительно 30-40 суррогатных мам.

"У нас же много мам живут в восточных регионах. Так что пришлось решать эту проблему, но мы всех вывезли, нам также помогали американские волонтёры. Сейчас суррогатные матери живут в Киеве или в Кировограде", — сказал Альберт Точиловский.

Ранее "Страна" писала, что зимой в Раду был подан законопроект, который полностью прописывает порядок суррогатного материнства в Украине, в том числе и для иностранцев.

Война в Украине продолжается уже 169-й день. "Страна" следит за происходящим 11 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 168-го дня войны. Возобновились активные действия россиян в Харьковской области. Также враг пытался охватить Бахмут с юга и зайти в тыл горловской группировке украинских войск. Противник возобновил наступление на Пески, бои продолжались. Тяжелой оставалась ситуация в районе Запорожской АЭС. Украина пригрозила обстрелять линии электропередач, если Россия начнет отключать станцию от украинской энергосистемы. Один из руководителей обороны Николаевской области, генерал Дмитрий Марченко, заявил, что Херсон точно будет освобожден до конца года.

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