В Винницкой области мошенники создали фейковую клинику, которая обещала иностранцам услуги украинских суррогатных матерей, получала от них средства и обрывала контакты. Их услугами воспользовались как минимум 50 человек и сумма "заработка" достигла почти миллиона долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Винницкий "бизнесмен" вместе с сообщниками создал частные компании и фейковую клинику, при этом не имея лицензии на ведения практики и врачей. Злоумышленники предлагали клиентам за 30-50 тысяч долларов найти подходящую украинку, оформить фиктивный брак с ней и подделать медицинские данные для оформления ребенка.

Получи деньги, мошенники переставали выходить на контакт с клиентами и только в единичных случаях для граждан, которые считали, что участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные мамы рожали детей.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, по местам жительства и авто мошенников и обнаружили:

медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;

свидетельства о браке иностранцев с гражданками Украины;

договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;

заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;

нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками относительно представительства интересов;

черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и крупную сумму иностранных наличных денег.

"По материалам СБУ объявлено о подозрении организатору и его сообщнице по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных лиц и проверке фактов противоправной деятельности, в том числе по совершению незаконных соглашений, объектом которых является человек, в частности по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение по человеку) УК", - сказано в сообщении.

Напомним, украинка продала семье из Китая собственного ребенка под прикрытием суррогатного материнства.

Также сообщалось, что в прошлом году из-за карантина почти полсотни младенцев, рожденных от суррогатных матерей в одной из столичных клиник, "застряли" в отеле "Венеция" на окраине Киева.