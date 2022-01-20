Украина скоро может стать "мамой народов". Группа нардепов, в числе которых и глава парламентского комитета здоровья нации Михаил Радуцкий, подали в Раду законопроект, который полностью прописывает порядок суррогатного материнства в Украине в том числе и для иностранцев.

В пояснительной записке говорится, что в Украине "частота бесплодия" составляет 60% женщин и 40% мужчин, а значит, инициатива очень нужная и своевременная.

А уже в тексте закона его авторы констатируют - тема популярна среди иностранцев, и каждый год полтысячи украинок рожают детей "на экспорт". Но закона, регулирующего это нет, а значит, пора это исправить.

Депутаты предлагают больницам дать возможность самостоятельно заключать контракты с иностранными физическими, и, что немаловажно, юридическими лицами.

То есть, украинские компании смогут заключать договора с иностранными корпорациями, если поток желающих заработать будет очень высоким.

Ранее "Страна" рассказывала, как СБУ разоблачила канал торговли детьми за границу. Жители Киевской и Харьковской областей наладили схему продажи детей за границу. За "ребенка под ключ" они просили по 60 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что в Винницкой области мошенники создали фейковую клинику, которая обещала иностранцам услуги украинских суррогатных матерей, получала от них средства и обрывала контакты. Их услугами воспользовались как минимум 50 человек и сумма "заработка" достигла почти миллиона долларов.