Рождаемость в Украине достигла рекордно низкого уровня за все годы независимости.

Об этом сообщает портал "Опендатабот".

Так, согласно статистике, за шесть месяцев 2023 года в Украине родились 96 755 детей, что на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (135 079 детей) и даже меньше, чем в соответствующий период в прошлом году. Из них 47 129 - это девочки и 49 626 - мальчики.

В этом году в среднем в месяц рождаются 16,1 тысяч детей. Для сравнения, в предыдущие годы до полномасштабного вторжения количество младенцев колебалось на отметке 21-23 тысяч новорождённых в месяц. В последние годы мальчиков рождается больше, чем девочек, и начало войны особенно не изменило это соотношение: 51% против 49%.

Показатели рождаемости падают еще с 2013 года — примерно на 7% в год.

Предыдущий антирекорд был тоже связан с войной и пришелся на 2015 год, когда рождаемость упала на 12%.

Интересно, что до начала полномасштабной войны пик рождаемости приходился обычно на июль, а в 2022 и в 2023 годах пик рождаемости пришелся на март.

Ранее у Bloomberg вышла статья о том, что Украине критично важно вернуть из-за границы своих женщин, потому что украинский коэффициент рождаемости на уровне 1,2 и до войны был одним из худших в Европе, а после начала вторжения демографическая ситуация стала еще хуже.

Как писала "Страна", в Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли свыше 496 детей.