Индия объяснила, почему не пригласила Украину на саммит G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели. "Двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности.

Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар во время выступления перед группой международных изданий.

"G20 — группа о проблемах глобального экономического роста, развития. Это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия. Это G20, а не Совет Безопасности ООН. "Двадцатка" не занимается вопросами глобальной безопасности. Вот почему мы приняли [такое] решение", — сказал он.

Индия в этом году председательствует в неформальном объединении крупнейших экономик мира. Саммит G20 пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

Ранее стало известно, что Украину не пригласили на саммит "Большой двадцатки" в то время, как туда позвали девять стран, не входящих в G20: Бангладеша, Египет, Нидерланды, Сингапур, Испания. Также в списке приглашенных значатся представители Маврикия, Нигерии, Омана и ОАЭ.

В июле в Индии заявляли, что надеются на приезд президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели на саммит G20.

Западные медиа писали, что глава Кремля может посетить это мероприятие.