В пятницу, 1 сентября, в Украине продолжается 555-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

1 сентября

07.52 Ночью РФ обстреляла Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе Днепропетровской области. Повреждена линия электропередач.

По той же громаде враг снова целился утром. Направил свою артиллерию и на Никопольский район. Попал по Марганецкой громаде. Последствия атак уточняются.

Предварительно обошлось без погибших и раненых.

07.47 В России сообщили о двух атаках дронов за эту ночь.

Два беспилотника повредили административное здание и жилой дом в городе Курчатов Курской области.

В Курчатове расположена Курская АЭС.

Еще один дрон был сбит на подлёте к Москве, в районе Люберец.

Из-за него снова останавливалась работа московских аэропортов.

07.42 По Украине под утро была ракетная атака.

Несколько ракет (предположительно, "Калибры") двигались с юга на север и на запад.

Крайняя точка, где Воздушные силы объявляли ракетную опасность - Тернопольская область.

Также СМИ писали о взрывах в Житомире.

Пока официальных сообщений о последствиях не было.