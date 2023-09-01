В пятницу, 1 сентября, в Украине продолжается 555-й день войны с Россией.
Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.
1 сентября
07.52 Ночью РФ обстреляла Великомихайловскую громаду в Синельниковском районе Днепропетровской области. Повреждена линия электропередач.
По той же громаде враг снова целился утром. Направил свою артиллерию и на Никопольский район. Попал по Марганецкой громаде. Последствия атак уточняются.
Предварительно обошлось без погибших и раненых.
07.47 В России сообщили о двух атаках дронов за эту ночь.
Два беспилотника повредили административное здание и жилой дом в городе Курчатов Курской области.
В Курчатове расположена Курская АЭС.
Еще один дрон был сбит на подлёте к Москве, в районе Люберец.
Из-за него снова останавливалась работа московских аэропортов.
07.42 По Украине под утро была ракетная атака.
Несколько ракет (предположительно, "Калибры") двигались с юга на север и на запад.
Крайняя точка, где Воздушные силы объявляли ракетную опасность - Тернопольская область.
Также СМИ писали о взрывах в Житомире.
Пока официальных сообщений о последствиях не было.