С момента трагедии в Деснянском районе Киева, в результате которой из-за закрытого убежища в поликлинике погибли три человека, прошло почти три месяца. Тогда в соцсетях поднялась волна скандалов, связанных с работой и состоянием убежищ.

"Страна" решила узнать, как сегодня работают укрытия в разных районах столицы, которые значатся на официальной карте бомбоубежищ.

Начали с состояния того самого убежища в Деснянском районе.

На сегодняшний день убежище в поликлинике открыто и доступно круглосуточно.

При этом сама больница спустя почти три месяца после падания обломков ракеты до сих пор не работает - ремонт пострадавшего здания все еще не начался. Весь персонал поликлиники перевели работать в другое медицинское учреждение.

"Вопрос не в том, когда ремонт закончится, а в том - когда он начнется. Нужно посчитать затраты, выделить деньги - это не так просто", - рассказал "Стране" один из охранников поликлиники.

В то же время, когда именно начнут восстанавливать поликлинику, охранники не знают.

Также журналисты "Страны" проверили несколько укрытий в Шевченковском районе Киева.

Так, укрытие по улице Вадима Гетьмана, 1Б оказалось открытым. Функцию убежища здесь фактически выполняет двухэтажный подземный паркинг.

Однако попасть в укрытие по этому адресу сможет не каждый, так как здания располагаются на закрытой территории.

"Кто-то будет заходить - и вы забегите вместе с ним. Люди часто так ходят в это убежище во время тревог", - рассказывает один из местных жителей.

А вот укрытие по адресу переулок Ковальский, 3 находится во дворе среди жилых домов. На входной двери убежища висит табличка с адресом, где находятся ключи от убежища, а также номером телефона ответственного лица.

При этом фактически, как рассказывает одна из жителей дома, за открытие убежища отвечают люди, проживающие на первом этаже.

"Укрытие иногда открыто, иногда - нет. К тому же, тут делали ремонт, но так и не доделали", - рассказывает женщина.

В то же время, по словам другой жительницы дома, укрытие не закрывали с момента трагедии в Деснянском районе. Как убедилась "Страна", убежище по этому адресу на данный момент в открытом доступе - это подвальное помещение с двумя лавочками и несколькими подстилками. В самом укрытии сыро и холодно.

В свою очередь жители дома убежищем пользуются редко.

"Мне кажется, что безопаснее пережидать тревогу в квартире, чем в этом укрытии", - заявила местная жительница.

Также открытым оказалось убежище по улице Алексы Тихого, 12. Впрочем, местные жители жалуются на его состояние.

"Туда никто не спускается, как бы страшно не было - укрытие грязное, дышать нечем, за это время можно просто задохнуться. Сейчас там спят и живут бездомные, это уже нормально", - говорит местная жительница.

Как выяснилось, в убежище отсутствует минимальные удобства - нет переключателя света и вентиляционной системы, по стенам ползают насекомые, а в самом помещении давно живут дворовые коты.

Раньше жители этого дома во время тревог ходили в убежище, расположенное в ближайшем общежитии. Однако со временем туда стали пускать исключительно студентов.

Также "Страна" побывала в Подольском районе Киева где проверила несколько бомбоубежищ. Мы выбрали четыре случайных адреса, указанных на карте укрытий.

В двух случаях укрытий вообще не оказалось.

Улица Ярославская, 21. На карте укрытий указано, что здесь расположено убежище в подвальном помещении жилого дома, укрытие простого типа. Но нам так и не удалось найти убежище. По словам местных жителей, ближайшее укрытие - это станция метро "Контрактовая площадь".

Также закрыто укрытие по адресу Ярославская, 31. Здесь было укрытие, которое расположено в подвале жилого дома. Это было подсобное помещение. Прошлый раз, когда здесь были журналисты "Страны", в помещении валялся строительный мусор. Сейчас это укрытие закрыто, здесь снята вывеска и белой краской замазаны надписи "укрытие". Местные жители говорят, что укрытие закрыли так как у него нет второго выхода, что не соответствует требованиям.

Третье укрытие, расположенное на территории Морской академии по адресу Кирилловская 9, также было недоступно. Так как территория академии закрыта, то и попасть в укрытие нам не удалось.

Четвертое укрытие и единственное на Подоле, в которое удалось нам зайти, это бомбоубежище по адресу Константиновская 32а.

Это небольшое подвальное помещение, около 15 квадратных метров, без света и воды, в котором очень сыро и нечем дышать из-за затхлого воздуха.

Здесь нет скамеек, стульев. Ступеньки в убежище не оборудованы перилами, чтобы туда могли спуститься люди с ограниченными возможностями. По сути, это подвал дома, где проходят технические коммуникации, канализация, вода. И на это помещение установили табличку с надписью укрытие.

Ранее мы публиковали фото убежища в одном из киевских вузов, где после пожара поселились бомжи.

А в июле "Страна" побывала в первом мобильном укрытии в Киеве. Внутри укрытия установлены лавочки, но больше ничего из мебели нет. Также там нет освещения, аптечки или других предметов первой необходимости. Это просто бетонная коробка.