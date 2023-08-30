Укрытие Киевского НАУ

Появились фотографии состояния укрытия в столичном Национальном авиационном университете.

По словам депутата Киеврады Семёновой, там живут бездомные, а вчера в помещении укрытия случился пожар.

Депутат также отметила, что у НАУ работает охрана, которая могла бы следить за использованием укрытия по назначению.

Состояние укрытия Киевского НАУ

Состояние укрытия Киевского НАУ (2)

Состояние укрытия Киевского НАУ (3)

Состояние укрытия Киевского НАУ (4)

Ранее стало известно, что за два дня до 1 сентября в школьных убежищах Киева не завершены ремонты.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку. 

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