Появились фотографии состояния укрытия в столичном Национальном авиационном университете.

По словам депутата Киеврады Семёновой, там живут бездомные, а вчера в помещении укрытия случился пожар.

Депутат также отметила, что у НАУ работает охрана, которая могла бы следить за использованием укрытия по назначению.

Ранее стало известно, что за два дня до 1 сентября в школьных убежищах Киева не завершены ремонты.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Последние дни основные новости об активности украинских сил идут между Работино и Вербовым. По ситуации в самом Работино по-прежнему идет разная информация. Тем временем, в России обсуждают идею удара тактическим ядерным оружием по Ореховскому участку.

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