Охраннику Вадиму Мошкину, который проходит по делу о гибели людей у закрытого убежища в Киеве, сменили меру пресечения с содержания под стражей на ночной домашний арест.

Решение принял Киевский апелляционный суд, передает "Суспильне".

Адвокаты на суде заявили, что охранник и не должен был открывать убежище, потому что с соответствующим приказом его не ознакомили, а администрация не организовала его помещение так, чтобы он слышал воздушную тревогу.

Сам Мошкин свою вину признал.

"Я должен отвечать за то, что произошло. Сейчас такое время, что нельзя быть посторонним", - сказал он.

Ранее сообщалось, что мужчина является фигурантом еще одного дела - о пропаганде коммунистического режима.

Как писала "Страна", 1 июня в подвал поликлиники, где находилось убежище, во время воздушной тревоги не смогли попасть киевляне. Вскоре произошло падение обломков, которое унесло жизни 33-летней женщины и 34-мамы с 9-летней дочерью.

Сотрудники поликлиники Деснянского района в зале суда рассказали свои версии, почему вход в убежище, возле которого погибли спасавшиеся от ракетной атаки люди, был закрыт.

После этого власти инициировали проверки состояния убежищ, которые на данный момент продолжаются. В МВД сообщили, что каждое четвертое убежище в Украине закрыто или непригодно.

Ранее на Банковой обвинили в случившемся мэра Киева Кличко. Но тот ответил, что глав районов, а также главу военной администрации, которые отвечают за убежища, назначает Офис президента.