Появились новые подробности гибели бизнесмена Алексея Вадатурского. По словам главы Николаевской ОВА Виталя Кима, если бы Вадатурского в момент объявления воздушной тревоги не разбудил охранник и он не отправился бы в другое крыло здания, он, вероятно, остался бы жив.

Об этом он рассказал в интервью "Новостям-N".

"В тот район прилетало много ракет С-300, в течение продолжительного времени. Когда прозвучал сигнал тревоги, Алексея Афанасьевича разбудил охранник. Он из своей спальни, из одного крыла дома, перешел в другое крыло и спустился в бомбоубежище. И именно туда попала ракета. А то крыло, в котором находится спальня, осталось невредимым. То есть, если бы он никуда не уходил, остался бы жив. Если бы он проспал или проигнорировал тревогу, или если бы его не разбудил охранник, был бы жив", - сказал Ким.

Напомним, Алексей Вадатурский погиб во время обстрелов Николаева 31 июля.

После происшествия в генпрокуратуре заявили, что по дому Вадатурского могли ударить намеренно.

Позже журналист Le Monde Оливье Трука, который встретился с Вадатурским в Измаиле в середине июля вспоминал, что Вадатурский считал, что РФ на него охотилась.

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