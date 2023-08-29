Накануне начала учебного года, когда большинство школьников Киева вернутся за парты в офлайн-формате, "Страна" решила проинспектировать бомбоубежища в нескольких учебных заведениях. Как выяснилось, сейчас в школах массово проводят капитальные ремонты, из-за чего убежища либо недоступны, либо доступны только частично.

В то же время все школы, где побывала "Страна", оснащены специальными указателями и вывесками о местоположении укрытия и как туда попасть.

Так, в школе №202 капитальный ремонт проходит в основной части здания, поэтому, как объяснили "Стране" сотрудники учебного заведения, полноценно укрытие начнет работать с 1 сентября. При этом на данный момент для местных жителей круглосуточно работает простейшее укрытие.

"Сейчас в школе идет ремонт. Укрытие работает, но оно небольшое — те, кто считают, что во время тревоги нужно прятаться, могут приходить", — говорит охранник.

В свою очередь в школе №152 укрытие откроют только 10 сентября. Показать состояние убежища директор школы отказалась, ссылаясь на проведение ремонтных работ. Но пообещала, что в новом укрытии будут системы вентиляции и туалеты.

"У нас настолько капитальный ремонт, что капитальный результат будет даже в убежище", — заявила директор учебного заведения.

Кроме того, она добавила, что школьники будут учиться в две смены. Директор объяснила это тем, что количество мест в бомбоубежище ограничено.

В школе №212 убежище также недоступно из-за ремонтных работ, однако его обещают открыть раньше — уже 31 августа.

"Пока что в укрытии идут сварочные работы, поэтому показать его мы не можем", — сказала директор школы.

Она уточнила, что общий ремонт убежища составил миллион гривен. Здесь ученики тоже будут посещать школу в две смены: средние и старшие классы - вторую смену, а начальные — первую.

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