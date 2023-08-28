Харьковский метрополитен готовят к новому учебному году.

Кадры обустройства классов в городской подземке опубликовал в своем телеграм-канале мэр Первой столицы Игорь Терехов.

Устроить классы в метро городские власти решили в августе, так как многие родители хотят, чтобы дети учились не на дистанционке, а ни в одном из средних учебных заведений города нет безопасных укрытий, соответствующих требованиям областного Совета обороны. Таким образом, в метро будут учиться дети, которые не хотят заниматься онлайн.

В опубликованном Тереховым ролике рабочие налаживают вентиляцию, отопление, освещение, звукоизоляцию, оборудуют классные комнаты и ремонтируют туалеты. По словам мэра, работы идут круглосуточно и их успеют завершить к 1 сентября.

В департаменте образования горсовета заявили, что кроме учителей, в метро будут тьюторы, которые помогут детям добираться до классов и ходить в туалет на незнакомой территории метрополитена.

Как заверил Терехов, в подземке организуют бесплатное питание детей. Власти обеспечат подвоз школьников к месту учебы. В то же время пассажиры метро не будут испытывать никаких неудобств из-за учебного процесса.

Ранее в Минобразования заявили, что школьники могут пропускать первый урок, если перед учебным днем сидели ночью в укрытии и не успели выспаться.

Также Кабинет министров установил продолжительность нового учебного года для украинских школьников.