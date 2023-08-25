Близится начало нового учебного года, и наши беженцы в Европе принимают решение, что делать дальше: возвращаться в Украину или переждать еще год, чтобы не отрывать детей от школы.

"На самом деле именно 1 сентября (дата условная, так как в разных странах сроки начала учебного года могут различаться - Ред.) станет некоей поворотной точкой. Кто из беженцев к этому времени не вернется в Украину, тот, скорее всего, останется еще на год. Ведь родители меряют жизнь школьными периодами", - говорит руководитель Ассоциации агентств по международному трудоустройству, который сейчас активно занимается темой наших беженцев в ЕС, Василий Воскобойник.

С учебой в Европе у наших детей не все складывается гладко. Украинки, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что проблем хватает. Есть случаи буллинга и откровенной травли (в том числе на почве войны с Россией), не все довольны качеством образования. Например, в некоторых школах детей сразу отправляли на уроки без знания языка. И даже учившиеся в украинской школе на отлично автоматически становились двоечниками.

В других школах, наоборот, учили только язык, а по остальным предметам год фактически выпал. Но даже после подтягивания иностранных языков нашим детям нередко предлагают учебу только в слабых классах.

Впрочем, есть и родители, которых все устраивает. Но даже несмотря на это их дети продолжают тянуть две школы: и в Европе, и, дистанционно, в Украине. Что очень непросто - ведь нагрузки просто колоссальные. Понятно, что уже в этом году многим придется окончательно решать, какую школу бросать: украинскую или европейскую. Это, собственно, и решит, останется семья в Европе или вернется в Украину.

Разбирались, как украинские дети учатся в Европе и как школьный вопрос в целом влияет на настроения наших беженцев.

Дразнятся Путиным и смеются над беженством

Недавно польское издание TokFM.pi написало, что многие украинские дети, которые сейчас живут в Польше, не хотят идти в школу с сентября из-за травли во стороны одноклассников.

"Перед каникулами (сын) был в седьмом классе. Он услышал от мальчишек, что было бы хорошо, если бы его папа, который на войне, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать", - приводит польское издание рассказ киевлянки Елены. Она добавила, что сын не хочет идти в польскую школу с 1 сентября, боится травли.

Польские журналисты описывают еще одну историю, когда ученику младшей школы Николаю одноклассники в польской школе постоянно говорили, чтобы он возвращался в Украину и воевал. А еще смеялись и заявляли, что Россия победит.

В Чехии в начале июня разгорелся скандал на почве школьного буллинга украинского ребенка. Девочке Полине из Коростеня одноклассники плевали в лицо из-за того, что она беженка. Видео выложила в сеть мама Полины. В ситуацию вмешалось украинское посольство, заявив, что расследует этот и другие похожие инциденты.

"Это недопустимое нарушение, которое вызывает глубокое возмущение и беспокойство. Никто не должен страдать от насилия или дискриминации, особенно по национальному признаку", - заявило украинское посольство в Чехии в Твиттере.

Впрочем, дети Твиттер не читают, и в целом повлиять на настроения школьников крайне сложно.

Многие украинки, которые сейчас живут Европе, рассказывают, что жертвой одноклассников становился либо их ребенок, либо дети знакомых.

"Нас определили в школу в небольшом городке, кроме моего сына там не было беженцев. Сын, понятно, языка не знает, подружиться ни с кем не смог. Дети как узнали, что он из Украины, тут же начали дразниться, даже подкидывали в рюкзак портрет Путина", - рассказывает нам Ирина, которая сейчас живет в небольшом городке Кастелана на юге Италии.

Татьяна, которая давно переехала в Германию, после начала войны устроилась работать в одну из школ Лейпцига и преподает детям наших беженцев немецкий, говорит, что в первое время буквально отбивала "своих" детей от других школьников.

"Они специально собирались толпами под классом, ждали окончания урока и начинали насмехаться над украинскими детьми, кричать "Путин", гримасничать. Масла в огонь подливали дети российских эмигрантов, которые уже давно здесь учатся. Думаю, они и были заводилами. Наши дети даже не хотели выходить из класса на переменку. Руководство школы, понятно, вмешалось, заводилы притихли, но периодически все равно вспыхивали скандалы", — рассказала нам Татьяна.

Понятно, что буллинг в школах есть и в Украине. Но здесь дети дома и ситуация воспринимается совсем по-другому, чем в чужой стране.

Нередко из-за травли в иностранной школе ребенок просто отказывается туда идти.

"Моя дочь не прижилась во французской школе. Там не дразнились по поводу войны, просто считали ее лузером. Друзей так и не нашла, на занятия ходила как на каторгу. В один день просто сказала, что больше туда не пойдет. И либо мы возвращаемся в Украину вместе, либо она уедет одна", — рассказывает нам жительница Киевской области Лилия, которая еще зимой вернулась вместе с 15-летней дочкой из Тулузы.

По данным на май 2023 года Центра гражданского образования, опубликованные изданием Rzeczpospolita, 56% учеников, которые с начала войны были зачислены в польские школы, уже там не учились. Причины следующие: семья вернулась в Украину, дети испытывают проблемы с адаптацией, ученики не готовы получать польский аттестат.

Дети параллельно учились в украинской и польской школах и на фоне больших нагрузок отказывались от последней (в Польше с марте этого года было принято решение, позволяющее не посещать местную школу, если ребенок учится дистанционно в украинском учебном заведении). И отток украинских детей из польских школ продолжается, говорится в статье Rzeczpospolita.

Год ушел только на изучение языка. По остальным предметам провал

Впрочем, травля в школах - только одна из проблем наших детей в Европе. Есть и другие.

Многие родители откровенно не довольны качеством образования, которые их дети получают в европейских школах.

"На первом классном собрании родители сразу начали задавать мне вопросы, какие шансы у их детей поступить после школы в немецкие вузы. И я честно сказала, что пока очень небольшие, так как для этого нужно закончить гимназию, а пока претендовать на учебу в ней украинские дети не могут, ведь они даже языка не знают. Это стало шоком для многих родителей, ведь в Украине их дети учились в хороших лицеях, посещали дополнительные занятия, шли на медаль. Я не стала им говорить, что шансов попасть в немецкий лицей и хорошо его закончить у ребенка, которому сейчас 14-16 лет, очень мало. Для этого нужны сверхусилия. Большинство смогут закончить обычную школу и затем получить рабочую профессию", — рассказывает нам учительница Татьяна из Лейпцига.

Василий Воскобойник, племянники которого учатся в польских школах, говорит, что главная проблема для наших детей в Европе - это язык. Без знания иностранного, понятно, изучать школьные предметы, а тем более демонстрировать хорошие результаты в учебе просто нереально.

"Нам повезло, так как в польских школах, где учатся мои племянники, изначально начали с польского языка. На его изучение отводилось основное время. И только после этого дети начали погружаться в школьную программу", — говорит Воскобойник.

Иванна, дистанционно работающая в одной из киевских юридических компаний и собирающаяся возвращаться домой, рассказала нам о школьном опыте своей дочери в баварской школе.

"Обучение в Германии зависит от земли. В Баварии нас определили в класс с самой слабой учебной программой. Там кроме украинских детей были, в основном, беженцы из других стран. Сразу пошел упор на немецкий, выделили даже специального учителя для дополнительных занятий. Учили все школьные предметы, но по итогам года оценивали только немецкий, английский и математику. Программа по математике, к слову, была намного слабее, чем в нашей киевской школе. Отставание примерно на год. В конце учебного года дети сдавали мини-экзамены, и по их результатам принимали решение, может ребенок перейти в класс с более сложной учебной программой или будет еще год учиться в адаптационном классе", — говорит Иванна.

Учительница Татьяна, которая работает с украинскими детьми в одной из школ Лейпцига, говорит, что у них другая система.

"Весь прошлый учебный год дети учили только немецкий. В одном адаптационном классе были все украинские дети - от самых младших до старшеклассников. Никаких других школьных предметов им не преподавали. И уже только с нового учебного года моих учеников распределили по обычным классам", - рассказывает Татьяна. То есть если бы дети не учились дистанционно в украинских школах, фактически потеряли бы год на изучение языка.

Отдельные адаптационные классы для украинских детей распространены также в школах Финляндии, Португалии и Румынии. В них год ребенок фактически учит только язык, а по школьной программе накапливается отставание.

Некоторые наши беженки жалуются, что их детей без языковой подготовки просто посадили за парту в иностранной школе.

"Нас определили в обычный класс. Единственное, что первое время не спрашивали и не ставили оценок. Ребенок пришел после первого дня в школе в шоке. Да и я не понимала, как он будет учить физику на итальянском, если итальянского не знает. Язык в итоге немного подтянул, но только на разговорном уровне. И для этого нам пришлось нанимать учителя из Украины и заниматься с ним дистанционно. Впрочем, полноценно учиться в школе он все равно не может. Мы приняли решение: все силы бросаем на дистанционное обучение в украинской школе, а итальянскую посещаем просто для галочки. Благо, атмосфера там хорошая, учителя особо не наседают, сидит ребенок тихо - и ладно", — говорит полтавчанка Елена, сын которой учится в итальянской школе в пригороде Рима.

Между двумя школами

Большинство детей украинских беженцев в Европе за редким исключением продолжают параллельно учиться в отечественных школах на дистанционке. Качество такой учебы - отдельный вопрос. Нередки случаи, когда ребенок просто числится в украинской школе, но особо с ним никто не занимается. Но те, кто учится полноценно, жалуются на огромные нагрузки.

"Ребенок по сути тянет сразу две школы, это очень сложно. Долго в таком режиме учиться нереально. Нужно что-то одно выбирать", — говорит Иванна.

Некоторые украинцы решили отказаться от обучения в европейской школе и вернулись в Украину.

"Мы на днях возвращаемся и с 1 сентября идем в нашу прежнюю киевскую школу", - говорит нам Иванна.

О том, что несколько детей возвращаются к очному обучению в их лицее после европейских школ, сообщает и директор столичного НВК №141 "ОРТ" Юрий Киньков.

Учителя говорят, что так как в этом году учебный год начнется в обычном режиме, для продолжения учебы на дистанционке нужно будет составлять индивидуальный план и по сути учиться самостоятельно, так как онлайн-уроки для нескольких детей никто проводить не будет. Затем нужно будет сдавать контрольные и тесты. А за неуспеваемость могут и отчислить. То есть, судя по всему, поблажек для детей наших беженцев в Европе будет меньше, чем раньше. Поэтому многие родители принимают решение вернуться в Украину.

Впрочем, есть и случаи, когда украинки с детьми возвращались летом в Украину на каникулы, а сейчас пакуют чемоданы и собираются уезжать обратно в Европу, так как детям пора в школу. Такое решение приняла жительница Киевской области Валерия, чьи двое детей год проучились в испанской школе.

"Дочке 12 лет, сыну 10. Да, они фактически потеряли прошлый учебный год, так как учили испанский, но до окончания школы еще далеко. Надеюсь, могут полностью адаптироваться в местной школе и после ее окончания поступить в вуз в Испании. В украинской школе мы пока числимся, но нас там тянут по договоренности с учителями. Думаю, придется от нее отказаться", — говорит Валерия.

Василий Воскобойник отмечает, что школьный вопрос наряду с вопросом трудоустройства родителей — главные факторы, которые будут влиять на решение наших беженцев, возвращаться в Украину или остаться в Европе.

"Пока дети учатся в украинской школе, пусть даже дистанционно, поддерживается нить, которая связывает их с нашей страной. Но, понятно, что две школы сразу долго смогут тянуть далеко не все. И если родители выберут для своих детей европейские школы, в обозримом будущем они вряд ли вернутся в Украину" — подытожил Воскобойник.