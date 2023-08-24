Украинские дети в польских школах сталкиваются с буллингом и языком вражды. Так, сын одной из украинок в Польше не хочет идти в школу с сентября из-за оскорблений и буллинга со стороны одноклассников.

Об этом пишет польское издание TokFM.

"Перед каникулами был в седьмом классе. Он услышал от ребят, что было бы хорошо, если бы его отец, который на войне, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые я даже не хочу цитировать", - рассказала Елена из Киева.

Она добавила, что ее сын не хочет с сентября идти в польскую школу, потому что боится, что с ним снова случится подобное.

Кроме того, по словам других собеседников издания, украинцы в Польше все чаще сталкиваются с языком вражды.

"Несколько ребят неоднократно говорили мне, что они за Россию, чтобы я возвращался в Украину и воевал. Смеялись, что Россия победит", – рассказал ученик начальной школы Николай.

Также украинка Ирина, которая живет в Люблине более года, рассказала:

"Случается, когда я разговариваю с кем-то на украинском, например, на автобусной остановке, слышу комментарий: "Это Польша, и здесь люди говорят на польском". Приехала сюда с детьми. Я ходила на курсы и училась. Но я все равно совершаю ошибки. Иногда мне не хватает польских слов, у меня тоже восточный акцент. Некоторым людям это не нравится".

Издание отмечает, что ситуация тем сложнее, что впереди выборы в Польше и ходят слухи о том, что одним из кандидатов в Сейм государства является антиукраинская партия.

"Мы часто забываем, что язык имеет силу. Слова имеют большую силу. В языке публичной дискуссии или политической кампании функция языка убедительна, она должна формировать социальные установки, она должна создавать определенное видение мира", - высказала мнение доктор Маргарет Ойя-Новак из Института социальной коммуникации и медианаук Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине.

По ее словам, ключевую роль играют социальные сети, в которых есть дискриминационные сообщения, исключающие ту или иную группу.

"Иногда тысячи или даже миллионы людей делятся одной публикацией. И распространяется, как снежный шар. Слова очень близки к действиям и, например, к физической расправе", – высказала мнение доктор Маргарет Ойя-Новак.

По ее словам, такие случаи уже можно увидеть в школах. В частности, при работе с учителями Маргарет прослеживает, что проблема началась со словесного насилия.

"Появляются слова "те злые беженцы", "те украинцы". Затем это перерастает в физическую агрессию, дискриминацию, отчуждение. И очень часто ребенок, подвергающийся насилию над какой-то частью своей личности, убегает из такой школы или класса", – рассказала эксперт изданию.

Ранее британская газета The Guardian писала, что распространенность русского языка в Польше "начинает вызывать проблемы", поскольку русскоговорящие украинцы вызывают негатив у некоторых поляков.

Также мы рассказывали, что среди молодых девушек в Польше снижается поддержка украинских беженцев из-за конкуренции с украинками за мужчин и работу.