В Чехии активизировались антиукраинские заявления в соцсетях из-за двух эпизодов с изнасилованием, в которых обвинили украинцев. В дискуссию включился даже президент страны Петр Павел.

В пятницу, 11 августа, по подозрению в изнасиловании и покушении на убийство 15-летней девушки в Пльзене был арестован 18-летний украинец, который уже давно проживает в стране и беженцем не является.

Как сообщили в местной полиции, парень позвал свою знакомую девушку вечером прогуляться вдоль реки. Когда они оказались в лесу, связал ей руки, заклеил рот скотчем и изнасиловал.

Далее он нанес ей резаные раны, завернул в мешок, сбросил в овраг и уехал. Вероятно, девушка выжила, притворившись мертвой, пишет издание Novinky.

После этого соцсети заполнились антиукраинскими сообщениями и призывами выйти на марш протеста.

А в воскресенье были предъявлены обвинения в изнасиловании 16-летнему, напавшему на женщину в одном из районов Праги.

В сети распространялась информация, что подозреваемый также является украинцем, однако полиция этого не подтверждает.

Эти два случая бурно обсуждались в соцсетях.

Президент страны Петр Павел вмешался в историю и призвал "не подыгрывать усилиям, направленным на разделение общества".

"Насилие и агрессия не имеют национальности и религии. Конкретное преступление конкретного лица нельзя возложить на всю группу. Разжигание негативных эмоций до неуправляемого уровня приводит только к тому, что мы становимся тем, против чего выступаем. Я ценю отношение наших граждан, которые объединены усилиями по продвижению справедливости, правды и солидарности. Я верю, что им не бросят вызов индивидуальные усилия, направленные на то, чтобы разделить наше общество и тем самым ослабить его", - написал президент.

Ранее мы рассказывали, что в Польше жена обвинила мужа в измене с беженкой из Украины.

Также сообщалось, что в Британии растет недовольство украинскими беженцами.