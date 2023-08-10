Среди молодых девушек в Польше снижается поддержка украинских беженцев из-за опасений, что украинки отберут у них мужей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Варшавского университета, передает Gazeta Wyborcza.

Газета пишет, что польский интернет кишит объявлениями от местных мужчин с предложением познакомиться с украинкой и пабликами типа "Украинки знакомятся с поляком".

"При более глубоком чтении объявлений, размещенных в этих группах, складывается образ мужчины, который ищет себе спутницу жизни в этих кругах, так как не видит рядом с собой эмансипированную женщину с хорошей работой и собственным мнением… Хорошо, что она вовремя готовит еду, и что она самоотверженна и благодарна каждый день, но главное (и, наверное, самое главное) - красивая", - пишет издание.

По этим параметрам поляки считают украинок более привлекательными для брака.

Хотя президент Польского миграционного форума Агнешка Косович считает стереотипом, что украинка – это "покорная жена".

"Я боюсь, что эти надежды могут не оправдаться. Мой опыт работы с украинками показывает, что это трудолюбивые, умные и образованные женщины, умеющие постоять за себя", - говорит она.

В любом случае, опрос показал, что именно польки до 29 лет со средним или послесредним образованием испытывают наибольшую неприязнь к украинским беженцам из-за боязни конкуренции на рынке труда и за мужчин.

Как мы писали, ЕС собирается упростить получение вида на жительство, в том числе и для украинцев.

Также мы проводили опрос о том, заберут ли беженки после войны мужей в ЕС или вернутся в Украину.