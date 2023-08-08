Европа уже в ближайшее время планирует упростить получение вида на жительство для иностранцев, в том числе, украинцев. Об "упрощениях" Еврокомиссия сообщила еще в прошлом году, но только сейчас дело идет к голосованию за нововведения.

Вступить в силу они могут уже со следующего года.

О чем идет речь? Изменений целый список, в частности, хотят уменьшить сроки проживания в ЕС, которые позволяют человеку претендовать на вид на жительство - с пяти лет до трех. Причем, "стаж" европейской жизни можно набирать не в одной стране, а в нескольких. То есть, наши беженцы, которые выехали в Европу в первые дни войны, половину необходимого для вида на жительство срока уже имеют.

Также Европа планирует убрать планку по доходам претендентов на ВНЖ. Можно будет вообще не иметь стабильного дохода (то есть, работы), но иметь, к примеру, "спонсорскую помощь". Будут также упрощения для детей.

"Зачем это делает Европа - понятно. На фоне жесткого демографического кризиса в ЕС нарастает дефицит рабочих рук. К примеру, в Германии с прошлого года остались незакрытыми почти 2 млн вакансий", - говорит глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник,

Отметим, что по линии трудоустройства в европейских странах параллельно идут дополнительные упрощения. К примеру, в той же Германии недавно приняли закон, который позволит иностранцам ускорить подтверждение дипломов (а для некоторых специальностей оно вообще отменяется) и поиск работы.

"Все это - дополнительные аргументы для наших беженцев, чтобы остаться в Европе. Уезжали все от войны, главным аргументом тогда была безопасность. А вот при возвращении будут учитывать уже и экономическую составляющую. Даже если завтра война в Украине закончится, это не значит, что послезавтра наши беженцы приедут домой. Средняя зарплата в Украине - 14 тысяч гривен, а в Германии минималка 2 тысячи евро. И чем больше перспектив будет открываться перед нашими беженцами в Европе, тем сложнее будет убедить их вернуться в Украину", — говорит Воскобойник.

Жительница Киевской области Татьяна, которая уже больше года находится в Польше и нашла там работу, говорит, что приехала в Украину "в отпуск", на пару недель. Дома хорошо, но планирует возвращаться — ее жду на работе, а ребенок идет в польскую школу.

"Если будет возможность оформить вид на жительство, конечно, мы это сделаем. В первую очередь - ради перспектив для сына", — говорит нам Татьяна.

Разбирались, как Европа упрощает условия для иностранцев и что это значит для наших беженцев и Украины.

"Быстрый" вид на жительство и снижение планки для претендентов

Еще в прошлом году Еврокомиссия вышла с инициативой упростить получение ВНЖ для иностранцев. Сейчас эта тема вновь всплыла - готовится голосование директивы в Европараменте. Правда, нововведения, если их примут, еще должны внести в свое законодательство страны Евросоюза. Тем не менее, есть прогнозы, что нова схема по ВНЖ начнет работать уже с 2024 года, либо с 2025-го.

Планируется несколько нововведений.

1. Уменьшение срока проживания, после которого можно подаваться на ВНЖ. Сейчас это пять лет, будет - три года. Причем, необязательно жить все это время в одной стране Европы, можно в разных. Также в "стаж" европейской жизни включается студенческая виза и даже трудовая виза на сезонную работу. То есть, наши беженцы, которые выехали в Европу в начале войны, половину срока, необходимого для того, чтобы подаваться на ВНЖ, уже имеют - статус временной защиты также засчитывается.

2. При получении ВНЖ человек может переезжать на работу в другие страны Европы (сейчас должен жить и работать в той стране, что предоставила видна жительство), а также выезжать за пределы ЕС на срок до 24 месяцев подряд без потери статуса (сейчас - не больше 6 месяцев).

3. Снизят требование по знанию языка - с В1 до А2. При этом языковые курсы должны предоставлять бесплатно (сейчас это правило работает не во всех странах Европы).

4. Снизят требования по уровню доходов. Сейчас для претендентов на ВНЖ они должны быть не ниже минимальной зарплаты в стране, то есть, подразумевается, что человек уже имеет работу. По новым правилам, достаточно будет показать, что есть хоть какой-то доход. Причем, не обязательно это зарплата, могут быть накопления, спонсорская помощь, помощь от третьих лиц и т.д.

5. Дети тех, кто получит ВНЖ, могут автоматически претендовать на статус долгосрочных резидентов уже без дополнительных условий.

6. Заявление о ВНЖ будут рассматривать не дольше 60 дней, выдавать статус - на пять лет с автоматическим продлением по истечению этого срока.

"Упрощения готовят не просто так. Европа страдает от жесткого демографического кризиса, и пытается заполучить дополнительный человеческий ресурс и рабочие руки. Понятно, что нововведения планируются не только под украинцев, а для всех иностранцев. Но именно наши беженцы могут стать наиболее массовой армией претендентов на ВНЖ. Большинство уже прожило в Европе половину срока, необходимого для подачи заявления на статус. Язык к тому времени также все освоят. Многие имеют работу, а те, кто ее не имеет, получают помощь из Украины (к примеру, маме с ребенком перечисляет средства работающих в Украине отец и и другие родственники)", — отмечает Воскобойник.

По его словам, в ходе опросов беженцев, которые проводила ассоциация, выяснилось, что остаться в Европе после войны хочет всего 12%.

"Но когда у людей спросили, хотят ли они чтобы их дети учились в Европе, то уже 40% ответили положительно. Это как раз и есть та цифра "невозврата", ведь мама не оставит ребенка одного в Европе, будет жить с ним. Причем, ближайшей реперной точкой для нас будет начало нового учебного года. Те, кто к тому времени не вернутся в Украину, отложат вопрос возвращения еще на 9 месяцев, так как дети пойдут в европейские школы, и "срывать" их с места люди не будут, даже если, предположим, война закончится уже завтра. Украинцы постепенно интегрируются в европейское сообщество, а упрощения по виду на жительство может стать еще одним аргументом, чтобы остаться в Европе надолго, даже после войны. Когда люди уезжали из Украины, главным был фактор безопасности, но когда придет время возвращаться, включится еще и экономический фактор - зарплата, уровень и качество жизни и т.д. И сравнение тут может быть не в пользу Украины", - добавил Воскобойник.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отмечает, что после войны оснований для продления статуса временной защиты украинцам в ЕС уже формально не будет. Каждый случай станут рассматривать индивидуально, в зависимости от того, есть ли у человека работа, какие доходы и т.д. Поэтому для тех, кто планирует остаться в Европе, встанет вопрос получения статуса законного пребывания, и упрощения по ВНЖ как раз сыграют им на руку.

"Это действительно может стать аргументом остаться для многих наших людей. Тем более после заявлений "а давайте после войны еще на три года закроем границы для мужчин". То есть, многие украинцы захотят получить статус законного пребывания в Европе - для работы, на будущее и так далее", — говорит Кравец.

Отметим, что некоторые страны параллельно прорабатывают вопрос упрощение ВНЖ для иностранцев на национальном уровне.

К примеру, в Чехии готовится законопроект, по которому украинцы в упрощенном режиме смогут подаваться на ВНЖ на воссоединение с семьей, на работу (для высококлассных специалистов), учебу и т.д.

"Институт временной защиты является и пока остается основным инструментом для обеспечения пребывания иностранцев, в том числе, спасающихся от войны украинцев. Но по мере увеличения продолжительности конфликта представляется целесообразным уже сейчас дать людям, которые захотят остаться в Чешской республике, возможность получить другой тип разрешения на пребывание", — пояснили в чешском МИДе.

Зовут на работу

В конце июня немецкий Бундестаг приняли поправки в иммиграционный закон от 2020 года. Последний, напомним, давал больше возможностей для трудоустройства высококвалифицированным специалистам из стран, которые заезжали в Европу по так называемой "голубой карте" (Bluе Card).

Теперь же больше шансов на работу в ЕС получают не только высококлассные спецы, но и люди с более низкой квалификацией или даже вообще без нее.

Так, беженцы, которые обратились к немецким властям с просьбой об убежище, пока ждут ответа, могут поменять свой статус и стать трудовым мигрантом (претендентам на убежище работать было запрещено).

В Германии это нововведение называют "сменой ряда" (Spurwechsel), взяв термин из автодорожной лексики, пишет DW.

Правда, чтобы не спровоцировать неконтролируемый наплыв иностранцев, отдельные предохранители немецкие власти все же оставили. Пока поменять статус с "просителя убежища" на "трудового мигранта" могут лишь те иностранцы, которые заехали до 29 марта 2023 года (их боле 160 тысяч).

Еще одно нововведение — возможности для трудоустройства даже для иностранцев, которые заехали по туристическим визам. Если человек приехал "на экскурсию", но неожиданно нашел работу, ему разрешат остаться. Правда, речь идет только о квалифицированных специалистах.

Но главное - снижены требования к подтверждению квалификации (которые в Германии были одними из самых жестких в Европе). Так, если человек, помимо диплома, имеет еще и два года стажа работы по конкретной специальности, его могут брать на работу без подтверждения диплома. Правда, это не касается, к примеру, таких специалистов как врачи или инженеры - им по-прежнему придется подтверждать дипломы.

Вводится "карта шансов" для иностранцев - ее могут получить те, кто пока не имеет предложений от немецких работодателей, но считаются перспективными. Эта "перспективность" будет определяться по системе баллов, которые получит претендент (возраст, специальность, стаж работы, знание немецкого/английского, наличие связей в Германии и др). Максимальный балл - 12. Но если человек наберет хотя бы 6, ему разрешат приехать в Германию и в течение года искать работу по специальности (и подрабатывать 20 часов в неделю на неквалифицированных работах).

Для претендентов на Blue Card снизили планку по зарплате (с 4 до 3,5 тысяч), а подтверждать дипломы можно уже в процессе работы. Для IT-шников убрали даже требование по диплому о высшем образовании - достаточно просто опыта работы по специальности (к примеру, после курсов).

При этом иностранным специалистам разрешили провозить с собой не только детей, но и родителей.

За счет этих нововведений Германия планирует хотя бы частично решить вопрос кадрового дефицита. По данным немецкого правительства, число вакансий на конец 2022 года достигло 1,98 млн. Самые востребованные — в сфере здравоохранения и ухода, в машиностроении, на транспорте, в строительстве.

"Большие проблемы - с рабочим персоналом. В прошлом году немецкие работодатели не смогли закрыть 60% вакансий", - говорит Воскобойник.

По подсчетам правительства, Германия нуждается в дополнительном притоке специалистов на уровне 400 тысяч человек в год. "Поэтому, думаю, будут и дополнительные смягчений требований к иностранцам", — отмечает Воскобойник.

Для украинцев большая часть этих "упрощений" станет важной уже после войны, ведь сейчас они и так могут находится на территории той же Германии и устраиваться на работу. "Но когда война закончится, это станет стимулом для новой волны трудовой миграции, в том числе, высококлассных специалистов", — добавил Воскобойник.

Впрочем, норма, смягчающая требование по дипломам, важна для наших беженцев уже сейчас - она упростит поиск работы по специальности.

К слову, еще в начале войны упростили трудоустройство для некоторых наших специалистов и другие европейские страны. В частности, в Италии и Литве украинские врачи и фармацевты могут работать без подтверждения дипломов, и многие уже устроились.

"Меня взяли на работу в государственную клинику по специальности и даже на тот момент без знания литовского, но под честное слово, что я его выучу. С общением с пациентами проблем не было, так как все понимают русский. Уже получаю дополнительный сертификат на пластического хирурга", — рассказала нам киевский врач Наталия Попова, которая работает в Литве.

"Именно фактор работы может стать тем аргументом, который заставит наших беженцев остаться в Европе. ВНЖ это, конечно, важно, но карьерные и зарплатные возможности все же в приоритете. К примеру, в Германии врач-хирург получает на руки в среднем до 8-10 тысяч евро. У нас официально - 20 тысяч гривен. Понятно, что пациенты дают "благодарности", но далеко не всем. Понятно, что возможность увеличить свои доходы в разы станет веским аргументом для украинцев и без войны - и для беженцев, и для тех, кто сейчас на родине, но впоследствии может задуматься о смене места жительства", — говорит Воскобойник.

"Не вернется 60%"

Между тем, по словам президента Конфедерации работодателей Алексея Мирошниченко, уже сейчас возникает вопрос - кто будет отстраивать Украину после войны.

"Мы изучили вопрос восстановление Каховской ГЭС, о котором сейчас много говорит правительство. И выяснилось, что даже если будут деньги, у нас просто не хватит специалистов для реализации этого проекта (их нужно до 6-7 тысяч). Рабочих нужных специализаций нет в достаточно количестве, а ПТУ готовят их в разы меньше, чем того требует рынок труда. То есть, придется разве что привлекать иностранных рабочих. И это только один проект, а в послевоенной Украине их будет множество. Кто станет восстанавливать страну - вопрос открытый. Тем более, что после войны нас может ждать новая волна трудовой миграции", — говорит Мирошниченко.

По данным Минэкономики, в ближайшие 10 дет, чтобы обеспечить рост ВВП на уровне 7-8% в год, Украине понадобится дополнительно 4,5 млн работников.

"Это по ситуации на сейчас. Но многие наши беженцы все еще работают на украинских работодателей удаленно, некоторые возвращаются. Но после того, как эти связи разорвутся, цифра кадрового дефицита может вырасти. Понятно, что нужна масштабная программа по возвращению украинцев на родину и уже сейчас нужно думать, что предложить иностранным специалистам и где их искать. Если все оставить как есть, из Европы, с учетом их послаблений по ВНЖ и работе, не вернется, минимум, 60% наших беженцев", - добавил Воскобойник.

Уже сейчас многие наши беженцы, даже те, кто очень хочет вернуться домой, задаются вопросом, а нужно ли им это делать.

"В Польше и я работаю, и муж, которому зимой выполнилось 60, и он смог выехать. Старшая дочь учится в украинском вузе на дистанционке и подрабатывает официанткой в польском ресторане, младший сын - в польской школе плюс украинская онлайн. У нас большой частный дом в Киевской области, а тут снимаем маленькую квартиру. Очень хочется вернуться, но не уверена, что даже когда закончится война мы сможем это сделать. Тут у нас доходы больше 4 тысяч евро в месяц, в Украине непонятно где нужно работать, чтобы столько иметь. Плюс я бы хотела, чтобы сын закончил в Польше школу и поступил в вуз. Поэтому пока будем держаться тут", — рассказала "Стране" Татьяна.

Впрочем, как уже писала "Страна", по большому счету дискуссию на тему "кто будет обстраивать страну" пока очень теоретическая.

Никто не может точно сказать, когда и чем закончится война, на каких условиях. В каком состоянии к тому времени будет украинская экономика и будут ли реальны перспективы интеграции в ЕС. Без ответа на эти вопросы вообще невозможно говорить ни о перспективах послевоенного восстановления, ни о том, сколько для этого нужно людей.

Если Украина быстро вступит в ЕС, в страну потекут инвестиции, будут создаваться новые рабочие места с хорошими зарплатами, то не составит большого труда вернуть на родину миллионы беженцев - они сами будут собирать чемоданы и возвращаться.

Если же инвестиций не будет, а Украина останется коррумпированной страной с непонятными перспективами, то основу экономики будут составлять лишь те отрасли и производства, которые выживут во время войны, например сельское хозяйство, переработка агропродукции, добыча полезных ископаемых и прочие. А для обслуживания такой "ужавшейся" экономики даже тех людей, которые сейчас остались жить в Украине, может быть слишком много.