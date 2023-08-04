Количество граждан, которые возвращаются в Украину из-за границы, растет. Возвращаются женщины, дети и пенсионеры.

Так утверждает Министерство реинтеграции со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

В июле через границу со странами ЕС и Молдовой приехало более 3,8 миллиона человек - это на 600 тысяч больше, чем в июне, и больше, чем выезжающих.

В начале лета из страны выезжало больше людей, чем возвращалось.

Пограничники связывают это с окончанием учебного года.

Ранее у Bloomberg вышла статья о том, что Украине критично важно вернуть из-за границы своих женщин, потому что украинский коэффициент рождаемости на уровне 1,2 и до войны был одним из худших в Европе, а после начала вторжения демографическая ситуация стала еще хуже.

Тем временем в Евросоюзе впервые за два года выросла численность населения, в том числе за счет украинских беженцев. По итогам 2022 года население ЕС составило 448,4 млн человек по сравнению с 446,7 млн годом ранее.

По данным Украинского института будущего, население Украины сократилось до 29 миллионов человек, что угрожает экономической стабильности страны.