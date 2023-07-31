Численность населения Европейского союза в 2022 году увеличилась впервые за два года после снижения, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом говорится в материале Статистического управления ЕС (Eurostat).

По итогам 2022 года население ЕС составило 448,4 млн человек по сравнению с 446,7 млн годом ранее. При этом естественная убыль компенсировалась за счет иммиграции. Интенсификация миграционных потоков после завершения пандемии, а также массовый приток перемещенных лиц из Украины обеспечили значительную долю прироста.

В два предыдущих года отмечалась отрицательная динамика: в 2020 году население сократилось примерно на 500 тыс. человек, в 2021 году - почти на 300 тыс.

Численность населения ЕС увеличилась на 26% в период с 1960 года по 1 января 2023 года - до 448,4 млн человек с 354,5 млн.

В последние десятилетия темпы роста постепенно замедляются: так, с 2005 по 2022 годы прирост в абсолютном выражении равнялся примерно 0,8 млн человек в год по сравнению со средним показателем около 3 млн человек в год в 1960-е годы.

Численность населения отдельных стран ЕС на 1 января 2023 года варьируется от 0,5 млн человек на Мальте до 84,4 млн человек в Германии.

Почти половина (47%) совокупного населения ЕС проживает в трех странах: Германии, Франции и Италии.

Несмотря на то, что общий показатель по региону растет, в 2022 году позитивная тенденция наблюдалась не во всех государствах - членах ЕС. В семи странах за указанный период численность населения сократилась: в наибольшей степени - в Италии (на 179 419 человек), в наименьшей - в Словакии (на 5 920 человек).

В остальных 20 государствах был зафиксирован прирост: самый активный рост был достигнут в Германии (+1,12 млн человек), а самый слабый - в Латвии (+7 251 человек).

Тем временем рождаемость в Украине достигла рекордно низкого уровня с 1991 года.

По данным Украинского института будущего, население Украины сократилось до 29 миллионов человек, что угрожает экономической стабильности страны.