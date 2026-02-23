Президент Украины Владимир Зеленский предложил Европе оплатить Украине контрактную армию, как в России.

Об этом украинский президент заявил в интервью службе новостей BBC News.

Зеленский считает, что европейские страны могли бы профинансировать переход от мобилизационной модели к контрактной системе. По его словам, в России военнослужащим платят за подписание контракта, и Украина хотела бы действовать так же, однако не имеет достаточных средств.

"Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, в прошлом году на тот момент министр обороны Денис Шмыгаль говорил, что Украина не может платить военным столько, сколько россияне.

А недавно служащий ВСУ рассказал о низких выплатах на передовой. По словам военного, зарплату в 100 тысяч гривен получают только те бойцы, которые 30 дней не вылезают из окопа. А у того, кто также постоянно находится на ЛБС, не участвуя в боевых действиях, начисления меньше, чем заплата охранника супермаркета в Киеве.

