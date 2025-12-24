Россиян, играющих в компьютерные игры приглашают записываться в армию операторами дронов.

Информацию озвучил мэр Москвы Сергей Собянин, передают местные телеграм-каналы.

"Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках", – заявил Собянин.

Чиновник добавил, что на киберспортивных соревнованиях в России жители Москвы "занимают как правило первые места" и в целом "любят поиграть в видеоигры".

Напомним, "Страна" писала, как в РФ создали элитные беспилотные подразделения "Рубикон" и что они поменяли на фронте в Украине.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотни иностранных геймеров едут в Украину чтобы стать операторами дронов в ВСУ.

Война в Украине продолжается 1400-й день. Мы следим за последними новостями среды, 24 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области около деревни Юнаковки. Российские военные паблики сообщали, что причиной продвижений РФ под Сумами стала переброска украинских резервов на другие участки фронта. Также накануне украинский Генштаб заявил, что ВСУ отступили из Северска Донецкой области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.