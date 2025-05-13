В Украину массово приезжают иностранные геймеры, чтобы устраиваться в ВСУ операторами дронов. Новобранцы прибывают из США, Великобритании, Канады, Австралии и Франции. Многие из них еще с 2022 года попадают в 25-ю воздушно-десантную бригаду.

Об этом сообщает американский таблоид New York Post.

По словам жителя Нью-Йорка и координатора курсов для новобранцев 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ Олега Грабового, геймеры, оказавшиеся искусными пилотами беспилотников на передовой, стали "секретным оружием Украины".

"Ловкость, которую вы получаете с контроллером Xbox (серия игровых консолей от американской корпорации Microsoft - Ред.), напрямую применима к управлению дронами. Лучший пилот FPV, которого я когда-либо встречал, был неутомимым геймером", - сказал Грабовый.

По его словам, геймеры едут на войну сотнями. Особенно много стало в последнее время американцев, которые не согласны со снижением поддержки Украины Дональдом Трампом.

Подразделение даже открыло трехнедельный курс отбора, направленный на превращение новобранцев в пилотов-асов беспилотников. Те, кто проходит трехнедельный курс, осваивают базовый курс подготовки, который длится вдвое дольше.

Один американец, назвавшийся Сэмом, 20-летний житель Чарльстона, штат Джорджия, сказал, что он жаждал показать свои навыки в Украине после участия в турнирах по гонкам на дронах.

"Мои мать и отец не в восторге, но они понимают меня. Я решил остаться до победы или смерти — что бы ни случилось раньше", — сказал он.

Как сообщил Грабовый, как и он, новобранцы в основном имеют украинские корни. Их возраст совсем небольшой - от 18 до 20 лет.

На днях мы сообщали, что украинские военные внедряют концепцию "линии дронов", чтобы противостоять российскому наступлению.

Также мы писали, что операторам БпЛА в ВСУ будут начислять баллы за уничтожение техники и солдат противника, которые можно будет обменять на дроны.