Украинские военные внедряют концепцию "Линии дронов", чтобы противостоять российскому наступлению. В проекте участвуют пять подразделений БПЛА ("Птицы Мадяра", "Рарог", "Ахиллес", "Феникс" и "К-2").

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отвечает за внедрение концепции с начала 2025 года глава Сухопутных войск Михаил Драпатый.

План-максимум этой концепции - поражать противника на территории в глубину до 50 километров от переднего края. Эта глубина должна стать kill zone, которую будут контролировать дроны.

По задумке, эта зона делится на сектора: 5–10 км, 10–15 км, 15–20 км, 20–50 км. На каждом участке работает свой разведывательный экипаж, который сразу передаёт сигнал для нанесения огневого удара. Цель - не допустить продвижения пехоты и техники, перебить их логистику, уничтожить артиллерию, работать по тылам и системам ПВО.

Наиболее жестко зачищается 5-километровая зона, где "всё будет заминировано", снесены все строения, руины и подвалы, где противник может закрепиться.

На 10 километрах должна быть выбита вся логистика наступающих частей, на 15 - артиллерия.

На 20–50 км идет уже более привычная работа по логистическим центрам, системам ПВО, другим военным объектам, инфраструктуре противника (то есть то, что происходит и сейчас).

При этом признается, что это оборонительная стратегия.

"Мы не будем идти в контрнаступление, поэтому если мы хотим создать kill zone, всё это нужно уничтожить", - рассказывает один из военных, находящийся на Новопавловском направлении.

"Задача минимум – полностью остановить продвижение врага. А там уже посмотрим, что будет дальше", – сказал в ответ на вопрос о приоритетах проекта "Линия дронов" один из людей, имеющих отношение к ее запуску.

"Правда, по состоянию на данный момент, после трех месяцев реализации проекта, большинство из задуманного остается только расчетами и гипотезами. Поэтому собеседники утверждают, что "Линия" еще далека от того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что украинские операторы дронов смогут обменять поражение российских целей на новые беспилотники.

Также мы рассказывали, что три четверти всех ранений российских солдат во время позиционных боев вызваны атаками украинских беспилотников.