Более 75% всех ранений российских солдат, полученных во время позиционных боевых действий, вызваны атаками украинских беспилотников.

Такую статистику привели российские военные медики, статья которых опубликована в мартовском номере "Военно-медицинского журнала" Минобороны России.

Еще 20% опрошенных солдат получили ранения в результате артиллерийских обстрелов, 4% – от стрелкового оружия.

Как говорится в отчете военных медиков, основное украинское средство поражения в период позиционных боевых действий – малые ударные БПЛА.

Беспилотники повлияли и на срок эвакуации раненых для оказания хирургической помощи. Он вырос в три раза – до 14,5 часов.

Отметим, что украинские военные также говорят, что большую часть потерь ВСУ сейчас несут от ударов российских БПЛА.

Война в Украине идет 1126-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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