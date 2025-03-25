Во вторник, 25 марта, в Украине идет 1126-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

13.01 Совместное заявление по итогам вчерашних переговоров США и РФ в Эр-Рияде не было принято из-за "позиции Украины", заявил зампред оборонного комитета Совфеда РФ Чижов.

"Они сидели 12 часов и вроде бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже весьма характерно и симптоматично", – заявил Чижов.

11.57 США и Украина уже завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, сообщает "Суспильне" со ссылкой на источник в переговорной делегации.

11.39 В Сумах уже больше 100 пострадавших в результате вчерашнего ракетного удара, включая 23 детей, сообщает ОВА.

11.34 Содержание переговоров США и РФ в Эр-Рияде не будет обнародовано, поскольку это технические консультации, заявил Песков.

Ранее американские и российские источники анонсировали публикацию совместного заявления по итогам переговоров в ближайшее время.

10.59 В Эр-Рияде уже начался второй раунд переговоров Украины и США, сообщил AFP украинский источник.

"Мы все еще работаем с американцами", — сказал член украинской делегации.

Стороны обсуждают прекращение на месяц огня в Черном море и ударов по энергоинфраструктуре, сообщает агентство Bloomberg.

10.07 Момент вчерашнего взрыва в центре Сум, который подвергся ракетному удару.

Пожар уже бушевал, когда раздался взрыв.

9.00 Беспилотники ночью атаковали предприятие под Миргородом Полтавской области.

Два человека ранены, повреждения получил ангар, сообщают в ОВА.

8.43 Сегодня ночью "Шахеды" попали по складам в Киевской области.

Горели объекты в Фастовском и Бориспольском районах.

Под Фастовом аналогичные прилёты уже были вчера.

7.48 США и Россия опубликуют совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии сегодня утром.

Как сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники, это произойдёт в 10 часов по Киеву.

Заявление будет касаться прекращения огня в Черном море. Подробности пока неизвестны, однако "отчеты, предоставленные администрации Трампа технической группой США в Эр-Рияде, выглядят оптимистичными".

По словам одного из источников, украинские власти также были проинформированы о результатах американско-российских переговоров.