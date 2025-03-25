Анализируем итоги 1126-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский военный паблик Deep State сообщает о двух продвижениях армии РФ в Донецкой области. Первое - в районе Разлива западнее Курахово, второе - у Тарасовки восточнее Мирнограда.



Также идут новые сообщения о том, что армии РФ удалось продвинуться в Торецке. Это подтвердил командир беспилотных систем 28 ОМБр Сергей Ярый. "Некоторые позиции мы вынуждены были оставить, так как они разрушены", - сообщил он.

По его данным, РФ перебросила в Торецк резервы с других направлений, в частности, с Курахово. Проводит механизированные штурмы и пехотные бои, массово начала применять оптоволоконные дроны. И пытается обойти город с флангов.

Напомним, на выходных военный обозреватель Мирошников писал об ухудшении ситуации в городе, прогнозировал полную его потерю в скором времени. Российские паблики сообщают, что в Торецке идет ожесточенная война дронов и отсутствует четкая линия фронта. При этом они отмечают, что сейчас активизировались бои не в самом городе, а вокруг него.

Минобороны РФ заявляет о захвате села Малые Щербаки на Ореховском направлении Запорожской области.

Карта украинского военного паблика показывает заход российских войск в это село, которое по большей части указано как "серая зона".

По данным украинского военного паблика, РФ за последние дни продвинулась между Степовым и Малыми Щербаками и продолжает активно атаковать в попытке захватить их.

Также Deep State пишет, что первоначально предполагалось, что успех армии РФ будет временным, но ситуация усложнилась, в частности, из-за того что перед началом активных действий на этом участке россияне сосредоточили немало ударных экипажей БПЛА и перебросили силы из числа десантно-штурмовых войск.

Недавно РФ продвинулась на этом направлении, которое является ближайшим к Запорожью. Детальнее об этой активизации мы рассказывали здесь.

Продолжаются бои на белгородском пограничье, где ВСУ атакуют ряд российских деревень с территории Сумской области.

Российские паблики пишут, что украинские части находятся в южной части села Демидовка и пытаются прорваться дальше. Также продолжаются бои за село Поповка, которое практически разрушено.



К обстрелам. Сегодня после ударов "Шахедов" горели склады в Киевской области - под Борисполем и Фастовом.

Также 14 беспилотников атаковали предприятие в Изюме, был масштабный пожар, сгорели семь построек. Паблики показали видео взрыва.

В Сумах, где вчера был прилет по району жилой застройки, продолжается разбор завалов. Число пострадавших превысило сотню.

При этом появилось видео второго взрыва на предполагаемом месте прилета, что уже породило версию в российских пабликах, что "прилетело" по месту хранения боеприпасов. Украина этого не подтверждала.

Россия продолжает обвинять Украину в ударах по энергообъектам.

Минобороны РФ заявляет, что вчера днем дрон атаковал инфраструктуру кубанского филиала ПАО "Россети" в Краснодарском крае, в результате чего была отключена ЛЭП "Ростовская АЭС- Тихорецк".

Также заявлено, что на захваченной территории Луганской области дрон атаковал газораспределительную станцию "Сватово", а в Крыму дрон летел в сторону Глебовского подземного хранилища газа.

Напомним, РФ уже в ежедневном режиме обвиняет Украину в ударах по энергообьектам, мораторий на которые обсуждается через США. Москва утверждает, что удары по украинской энергетике уже прекратила. Украина в последние дни не заявляла о прилетах по энергетике.

Переговоры в Эр-Рияде

Вчера более 12 часов шли переговоры американской и российской делегаций в столице Саудовской Аравии. Им предшествовали более короткие переговоры в формате Украина - США. Правда, после россиян американцы снова ненадолго встретились с представителями Киева.

Сперва звучали анонсы, что уже сегодня утром последует совместное итоговое заявление Москвы и Вашингтона. Однако первая официальная информация последовали только ближе к вечеру.

Как и предполагалось ранее, главной темой обсуждений стала остановка огня в Черном море. Белый дом заявил, что договорился с РФ "обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы в Черном море". Отдельно выписан пункт, запрещающий использование коммерческих судов в военных целях (судя по всему, этот пункт включили по настоянию РФ, которая и раньше заявляла, что гражданские суда могут перевозить оружие для Украины).

При этом США "окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, в снижении затрат на морское страхование, а также в улучшении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций".

Также США и Россия договорились разработать механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры. Отдельно американцы заявили, что будут работать над тем, чтобы в итоге полностью остановить огонь в Украине - в качестве необходимой предпосылки к завершению войны.

Отдельно Белый дом выпустил заявление о переговорах с Украиной. От заявления по переговорам с РФ оно отличается только двумя моментами:

- наличием пункта о том, что "Вашингтон привержен содействию обмену пленными, освобождению гражданских задержанных лиц и возвращению насильственно перемешанных украинских детей".

- отсутствием пункта о содействии восстановлению российского экспорта сельхозпродукции.

При этом, как и в "российской" версии, там говорится о безопасности судоходства в Черном море и о том, что договорились разработать меры по запрету ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Глава делегации Украины в Эр-Рияде Умеров в целом подтвердил изложенные Штатами договоренности. Но, как написал министр обороны, "Украина будет расценивать перемещение российских военных судов за пределы Восточного Черного моря как угрозу безопасности и оставляет за собой право на самозащиту". Отметим, что в заявлении Белого дома об этом не говорилось.

Также Умеров пишет, что все стороны "договорились внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России".

Также он заявил, что для реализации соглашений необходимы дополнительные технические консультации. То есть нужно будет дополнительное время и, вероятное, дополнительные переговоры.

При этом Зеленский сегодня сказал, что мораторий на удары по энергетике и на боевые действия на море должен вступить в силу с момента обнародования заявления Белого дома. Но, как видим, и в самом заявлении Вашингтона, и в заявлении Умерова говорится несколько иное.

Наконец, ближе к вечеру свое заявление по итогам переговоров опубликовала Россия.

Там подтверждаются договоренности по прекращению огня на Черном море, однако с тремя очень важными нюансами.

1. "Обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - сказано в российском заявлении. То есть РФ хочет контролировать грузы, которые идут в украинские порты на предмет наличия на них грузов военного назначения. Отметим, что в заявлениях США и Украины по итогам переговоров о контроле судов ничего не говорилось.

2. Россияне заявляют, что прекращение огня на Черном море вступит в силу только после того, как:

- будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

- будут сняты ограничения на осуществление операций торгового финансирования;

- будут сняты санкционные ограничения с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также сняты ограничения на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

- будут сняты ограничения на обслуживание в портах судов и санкции с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

- будут сняты ограничения на поставки в РФ сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

Отметим, что в заявлении США об этом условии прекращения огня на Черном море (снятии санкций) конкретно не говорилось. Выражалась лишь готовность содействовать возобновлению российского сельхозэкспорта.

3. В российском заявлении подтверждается, что договорились о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, «начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон». Напомним, что в заявлении США и Украины речь шла о том, что стороны договорились разработать меры по введению такого запрета. Зеленский сказал, что мораторий вступает в силу с сегодняшнего дня. Россия же, как видим, исходит из того, что запрет уже действует с 18 марта. То есть с момента разговора Трампа и Путина.

Из того, что все стороны подтвердили, - мораторий на удары будет касаться только энергообъектов. Ранее, напомним, Киев заявлял, что он распространится на всю инфраструктуру.

Но в заявлениях и Вашингтона, и Москвы, и даже Умерова, говорится только об энергетике.

По сути, это подтвердил в своем комментарии и сам Зеленский.

Он сказал, что Киев хотел бы распространить мораторий на все объекты инфраструктуры, но сказал, что в заявлении Белого дома речь идет только об энергетике, но «и это уже неплохо». Также он заявил, что Киев все равно передаст США список объектов инфраструктуры, по которым не должна бить Россия, но не уточнил, будет ли он американцами утвержден и согласован.

Что означают все эти заявления?

Вроде как о многом договорились (прекращение ударов по энергетике и по кораблям). В то же время начало реализации этих договоренностей сопряжено с большим количеством условий. Так, для старта моратория на удары по энергетике нужно разработать его механизм. А для начала перемирия на море нужно, чтоб США сняли часть санкции с РФ (по крайней мере, об этом заявляет Россия). Плюс есть еще позиции Москвы, что нужно проверять грузы судов, и позиция Киева, что российские военные корабли не могут заходить в западную часть Черного моря. Согласна ли с первым моментом Украина и со вторым - Россия, до сих непонятно.

Отметим, что для России вся эта история может в любом случае иметь большой практический смысл, если американцы в обмен на прекращение огня на море снимут санкции, о которых шла речь в заявлении Кремля. Учитывая, что экспорт продовольствия это очень крупная статья доходов РФ, снятия с него ограничение серьезно укрепит российскую экономику и повысит ее устойчивость.

При этом, в украинские порты и так фактически без ограничений идет судоходство. Так что РФ, соглашаясь на "морское" прекращение огня, ничего не теряет, а, наоборот, может немало приобрести (Украина же получает прекращение обстрелов портов, если договоренности начнут действовать).

Однако, пока точно неизвестно, согласны ли США выполнить условие РФ по снятию санкций в том виде, в котором требует Москва.

Поэтому пока сохраняется огромная неопределенность в том, приведут ли переговоры к какому-либо результату.

Впрочем, то, что РФ и США вели переговоры на протяжении 12 часов дает основания предположить, что все ж таки обсуждается куда более широкий круг вопросов, чем просто перемирие на Черном море или же мораторий на удары по энергетике. Не исключено, что проговариваются и более широкие параметры мирного урегулирования в Украине. А это указывает как минимум на то, что стороны видят все ж таки определенную перспективу. Иначе вряд ли бы тратили время друг друга на обсуждение заведомо неразрешимых вопросов.

Вообще, от всего происходящего в переговорном процессе создается двоякое впечатление.

С одной стороны, бодрые заявления Трампа и его соратников о том, что в ближайшее время уже будет прекращение огня, а там не за горами и прочный мир.

С другой стороны, мощные взаимные обстрелы Украины и России, жесткие заявления в адрес друг друга и кардинально несовпадающие условия по мирным переговорам и завершению войны. Что в целом создает впечатление, что никто друг с другом ни о чем договариваться не хочет, а намерен воевать дальше. В связи с этим в ходу две версии.

Первая – вся нынешняя риторика Москвы и Киева, выставляемые ими требования не более чем повышение ставок на торгах, но в реальности все идет к прекращению огня, Трамп "додавит" вопрос, все придут к каким-то компромиссам и к Пасхе 20 апреля уже будет перемирие. Потом выборы, а после них мирное соглашение.

И, в общих чертах, все уже договорено и теперь лишь вопрос в согласованиях отдельных деталей и условий.

Вторая – Украина и Россия на самом деле ни на какие компромиссы идти не хотят. Каждая из сторон считает противника экзистенциальным врагом, понимает под своей победой принуждение его к капитуляции.

Кроме того, ни одна из воюющих сторон не считает, что стоит на пороге поражения, а потому не испытывает жизненной потребности в скорейшем прекращении огня.

Однако при этом и украинские власти, и Кремль не хотят прямо "послать" Трампа с его миротворческими инициативами, опасаясь "ответки" от Вашингтона, а, наоборот, пытаются превратить президента США в своего союзника, сделав виновником срыва перемирия противника.

Отсюда и постоянные маневры вроде выставления условий по прекращению огня от Путина, разночтения в вопросах, на какие объекты (энергетика или вообще вся инфраструктура) распространяется мораторий на удары. Также, по одной из версий, тема передачи в управление США Запорожской АЭС была предложена Киевом с целью столкнуть лбами Трампа с Путиным, заблокировав переговоры (правда, американский президент по итогу положил глаз вообще на все украинские АЭС, но это уже другая история).

И такую "игру с Трампом" можно вести бесконечно. При этом у самого Вашингтона арсенал мер воздействия, например на РФ, довольно ограниченный.

Да и неизвестно, готов ли Белый дом вообще его применить с учетом цели остановить сближение Китая и РФ. На Киев рычагов влияния у Штатов намного больше.

Но и они не факт, что заставят украинские власти делать то, что они делать категорически не хотят. Хотя, конечно, Трамп может создать им очень большие проблемы.

Но, опять же, неизвестно, захочет ли он столь жестко сыграть. И, кроме того, нельзя забывать, что сам Запад сильно расколот и далеко не все там (особенно среди европейских лидеров) желают Трампу удачи в деле установления мира в Украине.

Правда, Трамп слишком уж уверенно говорит о скором прекращении огня. Да и из Москвы и Киева также в последнее время поступают различные сигналы, что конец войны близок.

Что дает аргументы в пользу первой версии (о том, что перемирие уже может быть в течение ближайшего месяца).

Хотя, скажем так, на вербально-смысловом уровне заявлений Киева и Москвы не чувствуется, что вообще кто-то готов идти на мировую.

И в этом есть опасность. Срыв переговоров и надежд на завершение войны может привести к серьезной эскалации в попытках сторон переломить ситуацию.

Как пример можно привести историю последней недели Майдана в феврале 2014 года.

Многие уже забыли, но еще 16 февраля, буквально за несколько дней до массовых убийств, все говорили о скором окончание острой фазы кризиса и достижении договоренностей о нормализации и о старте политического процесса урегулирования.

При посредничестве США и ряда других стран президент Украины Виктор Янукович и оппозиция начали "разведение сил" как первый этап к "деэскалации". Майдановцы покинули здание КГГА.

Правительственные войска сняли перекрытие улицы Грушевского.

Все говорили, что на неделе должно быть уже финальное соглашение между властями и оппозицией. При этом градус ненависти обеих сторон не спадал.

То есть разговоры об урегулировании были, но ощущения, что оно уже близко, не было. Наоборот – явно было видно, что у обеих сторон "чесались руки" друг с другом окончательно разобраться.

И уже через два дня, 18 февраля, майдановцы попытались прорваться к Верховной Раде. Их остановил "Беркут", отогнав к Майдану.

Затем правительственные силы сами пошли в наступление. Началось противостояние с большими жертвами.

И когда 20 февраля в Киев приехали представители европейских стран и РФ для того, чтобы согласовать соглашение о политическом урегулировании, пролилось уже море крови. Компромиссное соглашение об урегулировании было заключено под утро 21 февраля, но оно на Майдане мало кого интересовало. Люди требовали отмщения.

Президент Украины столкнулся с тем, что почти все его окружение начало видеть в нем главное препятствие для замирения ситуации. И по итогу сбежал из страны. И кризис был решен не на условиях компромиссов, а путем фактической капитуляции одной из сторон.

Хотя и победившая сторона получила затем огромные проблемы и для себя, и для страны, которые продолжаются до сих пор.

И это один из примеров, к чему все приводит, когда "чешутся руки", чтобы "окончательно решить вопрос", а компромиссы отвергаются с порога.

Отчет американской разведки по Украине

Вопрос о том, будет ли достигнуто прекращение огня в Украине был затронут и в опубликованном сегодня масштабном отчете американского разведывательного сообщества.

В отчете говорится, что РФ в прошлом году захватила инициативу на фронте, а потому может добиться желаемых уступок по условиям урегулирования в переговорах о прекращении войны, хотя и не сможет добиться выполнения всех своих условий.

По американской оценке, война на истощение играет на пользу РФ и "приведет к постепенному, но устойчивому ослаблению позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве новые и более высокие издержки".

Для США продолжение войны в Украине "усиливает стратегические риски непреднамеренной эскалации до крупномасштабной войны и применения ядерного оружия, увеличения нестабильности среди союзников по НАТО, особенно в Центральной, Восточной и Северной Европе, и более смелого Китая и Северной Кореи".

В США заявляют, что России пока удается набирать достаточно новобранцев, а также она сможет сохранять преимущество над Украиной в огневой мощи.

По оценке разведки, и Путин, и Зеленский заинтересованы в переговорах о завершении войны. "Зеленский, вероятно, понимает, что его позиция слабеет, будущее западной помощи неопределенно, и прекращение огня может в конечном итоге стать необходимым средством", - говорится в докладе.

Однако оба они, по оценке американской разведки, пока считают, что "риски более длительной войны меньше, чем риски неудовлетворительного урегулирования".

"Для Украины уступка территории России без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может вызвать внутреннюю реакцию и будущую неуверенность", - говорится в докладе разведки.

То есть выводы разведки с одной стороны соответствуют установкам, которые транслирует Дональд Трамп - война не выгодна для США, и Россия в ней имеет преимущество. С другой - озвучивается тезис "партии войны" о том, что лучше вялотекущий конфликт, чем урегулирование с явным поражением Украины.

Отметим, что сам Трамп придерживается на данный момент противоположного мнения - что войну надо заканчивать как можно быстрее. Это позволит США начать не военно-политическое, а экономическое "освоение" украинских территорий, а также восстановить отношения с Россией.

Поэтому скорее выход отчета означает, что в американских разведывательных кругах взгляды на Украину не до конца совпадают с тем, чего хочет Трамп. Ранее и сам президент США, и его соратники неоднократно заявляли, что американские спецслужбы превратились в "государство в государстве" и обещали проведение их чисток (которые уже частично начались). Не исключено, что текст доклада и отражает противоречия разведок и команды Трампа. В том числе и по украинскому вопросу.